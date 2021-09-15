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  • Рассказов: «Неправильно думать, что для «Спартака» все кончено»

Рассказов: «Неправильно думать, что для «Спартака» все кончено»

15 сентября 2021, 23:12
30

Защитник «Спартака» Николай Рассказов выступил перед прессой после поражения от «Легии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

– «Спартак» потерял шанс на выход из группы?

– Соперники сильные. В таком матче должны были брать очки. К сожалению, не получилось. Но в футболе все возможно. Думать, что все кончено – это неправильно. Тогда зачем вообще выходить на поле? Впереди интересные матчи, к которым будем готовиться.

– Что произошло с командой во второй половине второго тайма?

– Да ничего не произошло. Были ошибки, моменты, которые мы могли использовать.

  • У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
  • При главном тренере Руе Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.
  • В следующем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи».

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Источник: Sport24
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (30)
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slavа0508
1631737380
Вот именно не понятно зачем вы выходите на поле ???Зажрались на высоких контрактах . лишний раз ускориться в падло ...
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VVM1964
1631739765
Коля , играть надо , а не пиз...ть , а ты играть бросил и ПЕРВЫЙ виноват в пропущенном голе (((
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Sancho010365
1631741079
Не знаю, что можно после такого говорить. Наверное должно быть стыдно, они там либо больные либо контуженные.
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нейтральныйкакникто
1631755349
Нормальные ответы на глупые вопросы .
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serppion
1631774358
Думать, что все кончено – это неправильно. Что, позор продолжится?!!!
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SLADE2019
1631775817
Мало того, что Рассказов на поле клоун, еще и здесь людей смешит.
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Semargl18
1631776845
Уж лучше не выходите.. смысла то один хрен от вас...
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GammiD
1631777045
Ты бросил играть и вы проиграли! ссаной тряпкой бы тебе по лицу после матча... обосрал работу всей команды с ломовицким на пару.
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ДяДь ПашА
1631784586
С такими футболерами Как Рассказ,ломовицкий,Кутепов,Маслов,хенрикск только в середине таблицы Рпл плавать.Какой нам Наполи или Лестер эти матчи 100% проиграны уже заранее!
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ВасяК
1631789861
Честное слово,зае.али эти лимитчики!!! Когда вы будете играть,а не бабки выколачивать!!!
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