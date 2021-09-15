Рассказов: «Неправильно думать, что для «Спартака» все кончено»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов выступил перед прессой после поражения от «Легии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

– «Спартак» потерял шанс на выход из группы?

– Соперники сильные. В таком матче должны были брать очки. К сожалению, не получилось. Но в футболе все возможно. Думать, что все кончено – это неправильно. Тогда зачем вообще выходить на поле? Впереди интересные матчи, к которым будем готовиться.

– Что произошло с командой во второй половине второго тайма?

– Да ничего не произошло. Были ошибки, моменты, которые мы могли использовать.

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