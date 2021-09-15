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    Рассказов: «Неправильно думать, что для «Спартака» все кончено»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов выступил перед прессой после поражения от «Легии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

    – «Спартак» потерял шанс на выход из группы?

    – Соперники сильные. В таком матче должны были брать очки. К сожалению, не получилось. Но в футболе все возможно. Думать, что все кончено – это неправильно. Тогда зачем вообще выходить на поле? Впереди интересные матчи, к которым будем готовиться.

    – Что произошло с командой во второй половине второго тайма?

    – Да ничего не произошло. Были ошибки, моменты, которые мы могли использовать.

    • У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
    • При главном тренере Руе Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.
    • В следующем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи».

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    Источник: Sport24

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    15.09.2021 23:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +432

      Sancho010365 16 минут назад

      Не знаю, что можно после такого говорить. Наверное должно быть стыдно, они там либо больные либо контуженные.

      0
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      Рейтинг: +27838

      VVM1964 38 минут назад

      Коля , играть надо , а не пиз...ть , а ты играть бросил и ПЕРВЫЙ виноват в пропущенном голе (((

      1
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      Рейтинг: +1604

      DMитрий 40 минут назад

      Рассказов: «Неправильно думать, что для «Спартака» все кончено» - , это спартак конченый.

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      Рейтинг: +16846

      derrik2000 56 минут назад

      Да всей основе пора уже паковать чемоданы и РАССОСАТЬСЯ небольшими группами по РПЛ-ФНЛ.
      Но, ведь, НЕ УЙДУТ САМИ.
      Дустом придётся травить!

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      Рейтинг: +27838

      VVM1964 > derrik2000 39 минут назад

      Ну да - под это говно-тренера новых надо набрать ))) Он ведь не уйдет сам . Дустом придётся травить!

      0
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      Рейтинг: +194

      Guinnesss 56 минут назад

      Говно клуб, позор России

      0
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      Рейтинг: +9376

      Cleaner 1 час назад

      Рассказов: - Неправильно думать, что для «Спартака» все кончено.

      А вот согласен я с Рассказовым. Для Спартака все еще ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. Эти скромные 0:1 с Легией Спартак еще с НОСТАЛЬГИЕЙ вспоминать будет!

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      Рейтинг: +21307

      slavutiq70 1 час назад

      Вот именно не понятно зачем вы выходите на поле ???Зажрались на высоких контрактах . лишний раз ускориться в падло ...

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