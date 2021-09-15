Жиго: «Свист фанатов? На их месте я бы делал то же самое. «Спартак» заслужил такое отношение»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго отреагировал на свист фанатов после матча Лиги Европы против «Легии» (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

«Я понимаю болельщиков, которые свистели в наш адрес. На их месте я бы делал то же самое. Мы заслужили такое отношение. «Спартак» должен ответить на поле, а не словами после игры. Мы должны проявить характер.

Нужно идти шаг за шагом. Впереди матч с ЦСКА. Сделаем все, что победить, так как этот матч очень важен для нас. Это дерби. Мы должны победить ради наших болельщиков», – сказал Жиго.

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