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    Жиго: «Свист фанатов? На их месте я бы делал то же самое. «Спартак» заслужил такое отношение»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго отреагировал на свист фанатов после матча Лиги Европы против «Легии» (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

    «Я понимаю болельщиков, которые свистели в наш адрес. На их месте я бы делал то же самое. Мы заслужили такое отношение. «Спартак» должен ответить на поле, а не словами после игры. Мы должны проявить характер.

    Нужно идти шаг за шагом. Впереди матч с ЦСКА. Сделаем все, что победить, так как этот матч очень важен для нас. Это дерби. Мы должны победить ради наших болельщиков», – сказал Жиго.

    • У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
    • При Руе Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.
    • В следующем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3532

      _Marqella_ 12 минут назад

      ЦСКА тоже сейчас никакой,так что шансы у Спартака есть...

      0
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      Рейтинг: +991

      balam 47 минут назад

      последний натурал в команде?

      0
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      Рейтинг: +16789

      JTherry 53 минуты назад

      футболисты Спартака таким отношением к игре скоро разгонят всех самых преданных болельщиков, и свистеть некому будет... Жиго хотя бы честен, не оправдывается, что играли лучше, но - ворота слишком маленькие; "доминировали", но не взорвалось - мины отсырели...

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      Рейтинг: +6120

      nik55 59 минут назад

      хоть один сказал правду

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      Рейтинг: +16843

      derrik2000 1 час назад

      Видимо у игрочишек Спартака уже толстенные тетрадки появились под названием "Как убедительно посыпать в интервью голову пеплом и продолжать на поле страдать хернёй и дальше".

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      Рейтинг: +935

      fhnv > derrik2000 58 минут назад

      спартак дно

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      Рейтинг: +16843

      derrik2000 > fhnv 54 минуты назад

      Не Спартак - дно (ДНОМ Спартак быть не может по определению), а "эффективные манагеры" клуба практически без исключения - дно.
      А что ты хочешь?
      Сейчас ТАК по всей стране и не только в футболе.
      Встаём с колен. ))))))))))))))

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