Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жиго: «Свист фанатов? На их месте я бы делал то же самое. «Спартак» заслужил такое отношение»

Жиго: «Свист фанатов? На их месте я бы делал то же самое. «Спартак» заслужил такое отношение»

15 сентября 2021, 21:22
9

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго отреагировал на свист фанатов после матча Лиги Европы против «Легии» (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

«Я понимаю болельщиков, которые свистели в наш адрес. На их месте я бы делал то же самое. Мы заслужили такое отношение. «Спартак» должен ответить на поле, а не словами после игры. Мы должны проявить характер.

Нужно идти шаг за шагом. Впереди матч с ЦСКА. Сделаем все, что победить, так как этот матч очень важен для нас. Это дерби. Мы должны победить ради наших болельщиков», – сказал Жиго.

  • У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
  • При Руе Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.
  • В следующем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи».

Витория: «Спартак» играл лучше «Легии», доминировал»

Ещенко – о поражении от «Легии»: «Уровни совсем разные. Хотите сказать, плохо играли?»

«Динамо» отреагировало на поражение «Спартака» от «Легии» видео с радующимся Шиманьски

Источник: «Р-Спорт»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Легия Жиго Самуэль
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1631731933
Видимо у игрочишек Спартака уже толстенные тетрадки появились под названием "Как убедительно посыпать в интервью голову пеплом и продолжать на поле страдать хернёй и дальше".
Ответить
nik55
1631732243
хоть один сказал правду
Ответить
JTherry
1631732582
футболисты Спартака таким отношением к игре скоро разгонят всех самых преданных болельщиков, и свистеть некому будет... Жиго хотя бы честен, не оправдывается, что играли лучше, но - ворота слишком маленькие; "доминировали", но не взорвалось - мины отсырели...
Ответить
balam
1631732915
последний натурал в команде?
Ответить
_Marqella_
1631735040
ЦСКА тоже сейчас никакой,так что шансы у Спартака есть...
Ответить
Жентус
1631744869
С ЦСКА, дерби… Ребят, вы уже не дерби, вы уже обычный матч середняков давно, вот серьезно. Такой Спартак и такой ЦСКА, как сейчас, это ваши слабейшие состояния за последние лет 30… Что у одних дом 2 с женой Федуна, что вторые клуб прос…и банку из-за арены, теперь все соки отдают, чтобы 300 лямов компенсировать банкирам. Как может вот ЭТО носить название «важное дерби». Обычный рядовой матч. Как это не обидно будет болельщикам ЦСКА и Спартака, но сейчас главное Московское дерби это Динамо-Локомотив. А за страну обидно, конечно. Если Спартак прям идеальное дно, показывающее текущий чемпионат, то остальные не дальше ушли. Спасибо вам ребят, что вы доказали, что поражение Рубина от поляков было не случайным. Вы доказали, что наш текущий чемпионат слабее чемпионата Польши.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+