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    Ещенко – о поражении от «Легии»: «Уровни совсем разные. Хотите сказать, плохо играли?»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Легии» (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

    «Хотите сказать, плохо играли? Не может команда всe время атаковать и не бояться, что не пропустит. Здорово играешь, когда побеждаешь. Надо забивать больше, надeжнее в защите играть.

    Такие игры надо играть до конца. У каждой команды могут быть моменты. Тем более, они сегодня особо не хотели выигрывать. Уровни совсем разные», – сказал Ещенко.

    • У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
    • При главном тренере Руе Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.
    • В следующем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +782

      Пельш 1 11 минут назад

      А что же вы не играете до конца то? Почему вам всё время что-то мешает? Почему у вас всегда виноват кто-то, но не игроки которые просто не хотят или не могут нормально играть? Кто вас должен мотивировать на матч кроме вас самих? Б...дь одни вопросы и ни одного ответа!

      0
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      Рейтинг: +7440

      piligrim1986 13 минут назад

      а что? хорошо что ли? посмотрим, сколько вам наполи насует

      0
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      Рейтинг: +21335

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      "Такие игры надо играть до конца..." До чьего же конца вы играете?..

      0
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      Рейтинг: +25094

      Боцман59rus 24 минуты назад

      _ что у него в голове?

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