Ещенко – о поражении от «Легии»: «Уровни совсем разные. Хотите сказать, плохо играли?»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Легии» (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

«Хотите сказать, плохо играли? Не может команда всe время атаковать и не бояться, что не пропустит. Здорово играешь, когда побеждаешь. Надо забивать больше, надeжнее в защите играть.

Такие игры надо играть до конца. У каждой команды могут быть моменты. Тем более, они сегодня особо не хотели выигрывать. Уровни совсем разные», – сказал Ещенко.

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