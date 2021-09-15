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  • Ещенко – о поражении от «Легии»: «Уровни совсем разные. Хотите сказать, плохо играли?»

Ещенко – о поражении от «Легии»: «Уровни совсем разные. Хотите сказать, плохо играли?»

15 сентября 2021, 20:37
23

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Легии» (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

«Хотите сказать, плохо играли? Не может команда всe время атаковать и не бояться, что не пропустит. Здорово играешь, когда побеждаешь. Надо забивать больше, надeжнее в защите играть.

Такие игры надо играть до конца. У каждой команды могут быть моменты. Тем более, они сегодня особо не хотели выигрывать. Уровни совсем разные», – сказал Ещенко.

  • У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
  • При главном тренере Руе Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.
  • В следующем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи».

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Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Легия Ещенко Андрей
Комментарии (23)
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Боцман59rus
1631727858
_ что у него в голове?
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piligrim1986
1631728503
а что? хорошо что ли? посмотрим, сколько вам наполи насует
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JTherry
1631730209
"...они сегодня особо не хотели выигрывать, уровни совсем разные..." Ещенко, похоже, вместе с волосами и мозги сбрил, как можно после просранного матча делать такие заявления об "уровне"... уровень Лома и Рассказова - это ЛФЛ, так какого "руя" его на игру выпускают в еврокубках?
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Владислав Vlad
1631730316
А разве играли хорошо? Нормально пас отдать не могут, а про удары вообще нет слов. Чем занимаетесь на тренировках? В ФИФУ гоняете?
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ALEXMAN888
1631731304
Вот это настоящий анализ игры! Просто "профессор".....
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derrik2000
1631731730
"У каждой команды могут быть моменты. Тем более, они сегодня особо не хотели выигрывать. Уровни совсем разные», – сказал Ещенко." Ни хрена я не понял, НО ПРОНИКСЯ. ))))))))))))
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serglider
1631732631
Надо полагать, что очередной губошлеп имел ввиду, что иногда такие моменты случаются, когда атакующая команда не только не забивает, но и пропускает, да еще на последних минутах? Только этих "случайностях" со Спартаком уже столько, что впору говорить уже о закономерности! Хотелось бы еще узнать, что сказал Федун по этому поводу, в продолжении темы о смытии позора)))
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balam
1631732972
Дэбил!с большой буквы
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general.lizyukov
1631734573
Отлично играли, что ты! Именно поэтому выиграли они. Но вы-то безусловно лучшие, ага. Идиот.
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semm
1631765951
а вот "Шериф" играл так себе, но положило таких два красавца "Шахтёру"- это ли не не пример как нужно играть!
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