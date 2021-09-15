Ещенко – о поражении от «Легии»: «Уровни совсем разные. Хотите сказать, плохо играли?»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Легии» (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.
«Хотите сказать, плохо играли? Не может команда всe время атаковать и не бояться, что не пропустит. Здорово играешь, когда побеждаешь. Надо забивать больше, надeжнее в защите играть.
Такие игры надо играть до конца. У каждой команды могут быть моменты. Тем более, они сегодня особо не хотели выигрывать. Уровни совсем разные», – сказал Ещенко.
- У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
- При главном тренере Руе Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.
- В следующем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи».
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Источник: «Чемпионат»