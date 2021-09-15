«Динамо» отреагировало на поражение «Спартака» от «Легии» видео с радующимся Шиманьски

Пресс-служба «Динамо» дала реакцию на проигрыш «Спартака» в Лиге Европы от «Легии» (0:1). Она выложила радость своего полузащитника Себастьяна Шиманьски.

Дело в том, что поляк перед матчем просил «Легию» победить. На пост «Динамо», в свою очередь, отреагировал и варшавский клуб.

Шиманьски – воспитанник «Легии».

У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.

При главном тренере Руе Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.