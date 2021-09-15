Полузащитник «Динамо» Шиманьски попросил «Легию» победить «Спартак»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски пожелал удачи «Легии» перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Спартака».
«Только победа!» – написал Шиманьски «Легии» в фейсбуке. Он также встретился с игроками польского клуба в Москве.
- Шиманьски – воспитанник «Легии».
- Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».
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Источник: твиттер «Легии»