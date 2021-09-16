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Судьи
Главный судья:
Никола Дабанович
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Спартак - Легия

15.09.2021, Среда, 17:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 1 тур Спартак - Легия
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация,
ответный матч		 25 августа, четверг 19:00 Спартак 2:3 Легия
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация,
первый матч		 18 августа, четверг 20:00 Легия 2:2 Спартак
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 6 3 1 2 10:9 +1 10
2. Наполи 6 3 1 2 15:10 +5 10
3. Лестер 6 2 2 2 12:11 +1 8
4. Легия 6 2 0 4 4:11 -7 6
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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 16 сентября 2021, 22:07

    Локо, как не странно, сыграл более слажено и проявил характер.
    Хотя чего странного ведь у локо есть тренер)))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 16 сентября 2021, 17:44

    Максимка к концу матча устал, когда гол забивали, он наблюдал как мяч
    катится около его носа, моргнул и мяч уже в воротах и мгновенно игроки Федуна стали косорылыми.

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    Рейтинг: +1728

    Benifacto 16 сентября 2021, 12:27

    это классика)

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    Рейтинг: +617

    nelez 15 сентября 2021, 23:58

    Повезло спартаку

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    Рейтинг: +966

    Микояновский мясокомбинат 15 сентября 2021, 20:57

    Количество блюд из свинины увеличивается с катастрофической быстротой.
    Теперь свининка по польски-легийская )))

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    Рейтинг: +265

    releboy 15 сентября 2021, 20:32

    16-той команде Польши проиграть :(

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 15 сентября 2021, 20:17

    вот лошары-то педальные.......... позорище ...........

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    Рейтинг: +2692

    swot1205 > andrej-lucevich 15 сентября 2021, 20:42

    а ваши то?!

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich > swot1205 16 сентября 2021, 14:11

    а наши играли достойно !!!

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    Рейтинг: +88

    Syarich 15 сентября 2021, 20:10

    Даёшь 0 очков по результатам шести туров....

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    Рейтинг: +2692

    swot1205 > Syarich 15 сентября 2021, 20:43

    Зенит твой даст такой результат

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    Рейтинг: +11

    Sigeev32 15 сентября 2021, 20:08

    Лохи!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +56

    borz_95ers 15 сентября 2021, 19:57

    Жаль что тут нету продажные судьи

    2
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