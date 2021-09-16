Спартак - Легия

Локо, как не странно, сыграл более слажено и проявил характер.
Хотя чего странного ведь у локо есть тренер)))
|Квалификация,
ответный матч
|25 августа, четверг
|19:00
|Спартак
|2:3
|Легия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|6
|3
|1
|2
|10:9
|+1
|10
|2.
|Наполи
|6
|3
|1
|2
|15:10
|+5
|10
|3.
|Лестер
|6
|2
|2
|2
|12:11
|+1
|8
|4.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|4:11
|-7
|6
Локо, как не странно, сыграл более слажено и проявил характер.
Хотя чего странного ведь у локо есть тренер)))
Максимка к концу матча устал, когда гол забивали, он наблюдал как мяч
катится около его носа, моргнул и мяч уже в воротах и мгновенно игроки Федуна стали косорылыми.
Количество блюд из свинины увеличивается с катастрофической быстротой.
Теперь свининка по польски-легийская )))
вот лошары-то педальные.......... позорище ...........
а ваши то?!
а наши играли достойно !!!
Жаль что тут нету продажные судьи