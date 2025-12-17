Введите ваш ник на сайте
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7

17 декабря 2025 9:03
Легия - Линкольн
18 дек. 2025, четверг 23:00 | Лига конференций, 6 тур
Перейти в онлайн матча
3.70
Линкольн не проиграет (X2)
Сделать ставку

Заключительный тур группового этапа Лиги Конференций для «Легии» и «Линкольна» имеет разное значение. Польский клуб проводит неудачную еврокубковую кампанию и подходит к игре на фоне серии поражений, тогда как представитель Гибралтара, напротив, демонстрирует один из лучших отрезков сезона и сохраняет шансы улучшить итоговую позицию. Турнирной мотивации у гостей больше, но фактор выезда и статус соперника все же добавляют интриги.

«Легия»

После пяти туров «Легия» набрала всего 3 очка и занимает 30-е место. Команда проиграла три последних матча Лиги Конференций и регулярно допускает ошибки в обороне, пропуская в семи встречах подряд. При этом атакующий потенциал реализуется слабо: лишь два гола за последние пять матчей. Даже наличие результативного Нсаме пока не позволяет стабилизировать игру впереди.

«Линкольн»

«Линкольн» подходит к матчу в отличной форме. Команда выиграла четыре последних встречи и забивает в каждом из 11 матчей подряд. За последние пять игр «Линкольн» отличился 16 раз, демонстрируя агрессивный и смелый стиль. Несмотря на то что оборона не всегда безупречна, общий баланс выглядит заметно лучше, чем у соперника.

Факты о командах

«Легия»

  • Проигрывает в 3 матчах Лиги Конференций подряд
  • Пропускает в 7 последних матчах турнира
  • В среднем: 0.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

«Линкольн»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 3.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Легия» – «Линкольн»

С учетом текущей формы команд преимущество выглядит на стороне гостей. «Легия» испытывает серьезные трудности в атаке и защите, тогда как «Линкольн» стабильно создает моменты и эффективно их реализует. Даже на выезде гости способны как минимум не уступить.

Рекомендованные ставки

  • Линкольн не проиграет (X2) – коэффициент 3.7
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

3.70
Линкольн не проиграет (X2)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Линкольн Легия
