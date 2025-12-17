Заключительный тур группового этапа Лиги Конференций для «Легии» и «Линкольна» имеет разное значение. Польский клуб проводит неудачную еврокубковую кампанию и подходит к игре на фоне серии поражений, тогда как представитель Гибралтара, напротив, демонстрирует один из лучших отрезков сезона и сохраняет шансы улучшить итоговую позицию. Турнирной мотивации у гостей больше, но фактор выезда и статус соперника все же добавляют интриги.

«Легия»

После пяти туров «Легия» набрала всего 3 очка и занимает 30-е место. Команда проиграла три последних матча Лиги Конференций и регулярно допускает ошибки в обороне, пропуская в семи встречах подряд. При этом атакующий потенциал реализуется слабо: лишь два гола за последние пять матчей. Даже наличие результативного Нсаме пока не позволяет стабилизировать игру впереди.

«Линкольн»

«Линкольн» подходит к матчу в отличной форме. Команда выиграла четыре последних встречи и забивает в каждом из 11 матчей подряд. За последние пять игр «Линкольн» отличился 16 раз, демонстрируя агрессивный и смелый стиль. Несмотря на то что оборона не всегда безупречна, общий баланс выглядит заметно лучше, чем у соперника.

Факты о командах

«Легия»

Проигрывает в 3 матчах Лиги Конференций подряд

Пропускает в 7 последних матчах турнира

В среднем: 0.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

«Линкольн»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем: 3.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Легия» – «Линкольн»

С учетом текущей формы команд преимущество выглядит на стороне гостей. «Легия» испытывает серьезные трудности в атаке и защите, тогда как «Линкольн» стабильно создает моменты и эффективно их реализует. Даже на выезде гости способны как минимум не уступить.

