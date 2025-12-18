Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

18 декабря 2025, 21:50
Легия
18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
4 : 1
Завершен
Линкольн
21' А. Чолак 62' Б. Капустка 70' М. Райович 83' В. Бичахчян
89' Т. Де Барр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
44
Дамьян Шиманьски
ЦП
67
Бартош Капустка
(К) АП
77
Эрмал Красники
ЛВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
20
Jakub Żewłakow
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Линкольн
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
6
Бернарду Лопеш
(К) ЦЗ
23
Джо
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
4
Николас Позо
ЦП
80
Boubacar Sidik Dabo
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
18
Тони Гарсия
ЛФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
24
T. Kolega
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Легия
1
Каспер Тобиаш
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
10
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
Каспер Чодина
ПВ
29
Милета Райович
ЦФ
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
3
Кристиан Рутьенс
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
71
Javan Peacock
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
11
Juanje
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
99
Ayman El Ghobashy
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
4-1-1-2-2
87
Кобыляк
13
Реца
15
Бюрх
91
Пиатковски
30
Стоянович
82
Урбански
44
Шиманьски
77
Красники
67
Капустка
20
14
Чолак
4-3-3
13
Хэнкинс
23
21
Нано
15
6
Лопеш
4
Позо
80
22
Торилья
24
10
Де Барр
18
Гарсия
13
Реца
19
Винагре
19
Винагре
13
Реца
82
Урбански
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
82
Урбански
77
Красники
21
Бичахчян
21
Бичахчян
77
Красники
20
10
Вайсхаупт
10
Вайсхаупт
20
14
Чолак
29
Райович
29
Райович
14
Чолак
4
Позо
2
Тоскано
2
Тоскано
4
Позо
80
11
11
80
24
7
Кашаро
7
Кашаро
24
Остались в запасе
Легия
Линкольн
1
Каспер Тобиаш
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
8
Рафал Августиняк
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
1
Наузет Гарсия
ВР
3
Кристиан Рутьенс
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
71
Javan Peacock
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
99
Ayman El Ghobashy
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
1
Каспер Тобиаш
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
8
Рафал Августиняк
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
Остались в запасе
1
Наузет Гарсия
ВР
3
Кристиан Рутьенс
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
71
Javan Peacock
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
99
Ayman El Ghobashy
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Легия - Линкольн
1
1
Всего ударов по воротам
31
4
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
6
1
Офсайды
3
0
Количество передач
552
347
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
14
1
Удары из пределов штрафной
26
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.28
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.62
-0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Линкольна», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия»«Линкольн»

«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Линкольн Легия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года
30 июля
1
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
10 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
8
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 27 мая 2026
26 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стали известны финалисты Лиги конференций
8 мая
Лига конференций. «Шахтер» вылетел от «Кристал Пэлас», «Райо Вальекано» прошел «Страсбур»
7 мая
Где смотреть матч «Страсбур» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Шахтер»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Где смотреть матч «Райо Вальекано» – «Страсбур»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Селюк: «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций»
17 апреля
4
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии
17 апреля
Пары 1/2 финала Лиги конференций
17 апреля
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+