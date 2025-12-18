18.12.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Легия
Легия
4-1-1-2-2
87
Кобыляк
13
Реца
15
Бюрх
91
Пиатковски
30
Стоянович
82
Урбански
44
Шиманьски
77
Красники
67
Капустка
20
14
Чолак
4-3-3
13
Хэнкинс
23
21
Нано
15
6
Лопеш
4
Позо
80
22
Торилья
24
10
Де Барр
18
Гарсия
13
Реца
19
Винагре
19
Винагре
13
Реца
82
Урбански
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
82
Урбански
77
Красники
21
Бичахчян
21
Бичахчян
77
Красники
20
10
Вайсхаупт
10
Вайсхаупт
20
14
Чолак
29
Райович
29
Райович
14
Чолак
4
Позо
2
Тоскано
2
Тоскано
4
Позо
80
11
11
80
24
7
Кашаро
7
Кашаро
24
Остались в запасе
Легия
Линкольн
1
Каспер Тобиаш
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
8
Рафал Августиняк
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
1
Наузет Гарсия
ВР
3
Кристиан Рутьенс
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
71
Javan Peacock
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
99
Ayman El Ghobashy
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
1
Каспер Тобиаш
ВР
50
Войцех Банасик
ВР
8
Рафал Августиняк
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
Остались в запасе
1
Наузет Гарсия
ВР
3
Кристиан Рутьенс
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
71
Javan Peacock
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
99
Ayman El Ghobashy
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Легия - Линкольн
1
1
Всего ударов по воротам
31
4
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
6
1
Офсайды
3
0
Количество передач
552
347
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
14
1
Удары из пределов штрафной
26
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.28
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.62
-0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Линкольна», 6-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Линкольн»
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Источник: «Бомбардир»