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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Легия
Спартак - Легия: обзор матча 15 сентября 2021
Спартак
15.09.2021, среда, 17:30
Лига Европы, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Легия
90+1'
Л. Кастрати
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Легия
Желтая карточка
З. Бакаев
90'
+5
90'
+3
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Жозуэ
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Л. Кастрати
Пас отдал
Э. Мучи
Желтая карточка
А. Ломовицкий
90'
90'
Желтая карточка
Жозуэ
83'
Замена
Э. Мучи
️️️️
Лукиньяс
83'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Эмрели
Замена
А. Соболев
️️️️
Д. Ларссон
82'
Замена
З. Бакаев
️️️️
В. Мозес
82'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Айртон
69'
68'
Желтая карточка
А. Енджейчик
Травма
Айртон
62'
59'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
И. Харатин
55'
Желтая карточка
М. Юханссон
Желтая карточка
Н. Умяров
52'
49'
Желтая карточка
М. Ветеска
Желтая карточка
С. Жиго
47'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Р. Зобнин
23'
Травма
Р. Зобнин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Легия
1
Артур Боруц
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
10
Жозуэ
АП
82
Лукиньяс
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Легия
1
Цезарий Мишта
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
3
Матеуш Холовня
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
22
Каспер Скибицки
ПП
10
Лирим Кастрати
ПВ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
16
Юрген Челхака
ЦФ
3-1-2-2-2
98
Максименко
6
Айртон
2
Жиго
14
Джикия
18
Умяров
47
Зобнин
11
Мозес
10
Промес
15
Рассказов
17
Ларссон
9
Понсе
3-3-1-2-1
1
Боруц
14
Навроцки
24
Ветеска
55
Енджейчик
4
Юханссон
14
Харатин
37
Младенович
99
Слиш
10
Жозуэ
82
Лукиньяс
11
Эмрели
6
Айртон
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
6
Айртон
47
Зобнин
20
Хендрикс
20
Хендрикс
47
Зобнин
11
Мозес
7
Бакаев
7
Бакаев
11
Мозес
17
Ларссон
7
Соболев
7
Соболев
17
Ларссон
14
Харатин
10
Кастрати
10
Кастрати
14
Харатин
10
Жозуэ
21
Лопеш
21
Лопеш
10
Жозуэ
11
Эмрели
17
Пекхарт
17
Пекхарт
11
Эмрели
82
Лукиньяс
7
Мучи
7
Мучи
82
Лукиньяс
Остались в запасе
Спартак
Легия
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Руй Витория
1
Цезарий Мишта
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
3
Матеуш Холовня
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
22
Каспер Скибицки
ПП
16
Юрген Челхака
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
Остались в запасе
1
Цезарий Мишта
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
3
Матеуш Холовня
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
22
Каспер Скибицки
ПП
16
Юрген Челхака
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Спартак - Легия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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