В Ереване «Ноа» примет «Легию» в заключительном туре Лиги Конференций. Обе команды испытывают сложности в борьбе за результат, но сохраняют шансы улучшить турнирную позицию. Матч обещает быть равным: соперники активно забивают, однако защита регулярно допускает ошибки. Учитывая плотность группы, даже один точный удар может оказаться судьбоносным.

«Ноа»

Команда идeт с 5 очками после четырeх туров и продолжает бороться за выход. Важно, что в еврокубке «Ноа» стабильно результативен: шесть матчей подряд с голами. Мулахусейнович – ключевой футболист в атаке, уже 8 голов в сезоне, создаeт угрозу и в центре, и во фланговых атаках. Однако серия без побед в шести играх подряд и пропущенные в восьми из последних матчей подтверждают нестабильность обороны. Команда действует смело впереди, но слишком часто оставляет свободные зоны при контратаках соперника.

«Легия»

Польский клуб оказался в ещe более сложной ситуации: всего 3 очка после четырeх туров и три матча без побед в Лиге Конференций. При этом голевая статистика выглядит качественнее: 7 голов за последние пять игр – неплохой показатель. Нсаме выделяется результативностью – 6 голов в 12 встречах. Главное слабое место – оборона, пропускают шесть матчей подряд в еврокубке, а в среднем 1.20 гола за игру за последние пять встреч. Важно, что «Легия» неплохо контролирует мяч, но допускает провалы под давлением.

Факты о командах

«Ноа»

5 очков после 4 туров

6 матчей без побед

Забивает 7 из 9 последних игр

В среднем: 1.20 забито и 1.60 пропущено за игру

«Легия»

3 очка после 4 туров

7 голов за 5 последних игр

Пропускает 6 матчей подряд в ЛК

В среднем: 1.40 забито и 1.20 пропущено за игру

Прогноз на матч «Ноа» – «Легия»

Статистика показывает: обе команды умеют создавать моменты, но надeжностью в обороне похвастаться не могут. Вскрывается картина открытого футбола с шансами у обеих сторон. «Ноа» играет дома и способен прибавить в агрессии, в то время как «Легия» чуть мощнее по качеству состава и реализации. Здесь важно, что обе команды обязаны рисковать – ничья мало кого устроит. Значит, голы должны быть. С учeтом нестабильности защиты хозяев логично ожидать, что гости минимум не проиграют.

Прогноз: Х2 (Легия не проиграет) – коэффициент 1.4

Дополнительно: обе забьют – коэффициент 1.75