Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4

10 декабря 2025 9:51
Ноа - Легия
11 дек. 2025, четверг 20:45 | Лига конференций, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Х2 (Легия не проиграет)
Сделать ставку

В Ереване «Ноа» примет «Легию» в заключительном туре Лиги Конференций. Обе команды испытывают сложности в борьбе за результат, но сохраняют шансы улучшить турнирную позицию. Матч обещает быть равным: соперники активно забивают, однако защита регулярно допускает ошибки. Учитывая плотность группы, даже один точный удар может оказаться судьбоносным.

«Ноа»

Команда идeт с 5 очками после четырeх туров и продолжает бороться за выход. Важно, что в еврокубке «Ноа» стабильно результативен: шесть матчей подряд с голами. Мулахусейнович – ключевой футболист в атаке, уже 8 голов в сезоне, создаeт угрозу и в центре, и во фланговых атаках. Однако серия без побед в шести играх подряд и пропущенные в восьми из последних матчей подтверждают нестабильность обороны. Команда действует смело впереди, но слишком часто оставляет свободные зоны при контратаках соперника.

«Легия»

Польский клуб оказался в ещe более сложной ситуации: всего 3 очка после четырeх туров и три матча без побед в Лиге Конференций. При этом голевая статистика выглядит качественнее: 7 голов за последние пять игр – неплохой показатель. Нсаме выделяется результативностью – 6 голов в 12 встречах. Главное слабое место – оборона, пропускают шесть матчей подряд в еврокубке, а в среднем 1.20 гола за игру за последние пять встреч. Важно, что «Легия» неплохо контролирует мяч, но допускает провалы под давлением.

Факты о командах

«Ноа»

  • 5 очков после 4 туров
  • 6 матчей без побед
  • Забивает 7 из 9 последних игр
  • В среднем: 1.20 забито и 1.60 пропущено за игру

«Легия»

  • 3 очка после 4 туров
  • 7 голов за 5 последних игр
  • Пропускает 6 матчей подряд в ЛК
  • В среднем: 1.40 забито и 1.20 пропущено за игру

Прогноз на матч «Ноа» – «Легия»

Статистика показывает: обе команды умеют создавать моменты, но надeжностью в обороне похвастаться не могут. Вскрывается картина открытого футбола с шансами у обеих сторон. «Ноа» играет дома и способен прибавить в агрессии, в то время как «Легия» чуть мощнее по качеству состава и реализации. Здесь важно, что обе команды обязаны рисковать – ничья мало кого устроит. Значит, голы должны быть. С учeтом нестабильности защиты хозяев логично ожидать, что гости минимум не проиграют.

Прогноз: Х2 (Легия не проиграет) – коэффициент 1.4
Дополнительно: обе забьют – коэффициент 1.75

1.40
Х2 (Легия не проиграет)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Легия Ноа
Другие прогнозы
10.12.2025
20:45
1.60
Лига чемпионов, 6 тур
Вильярреал - Копенгаген
Тотал больше 2.5
10.12.2025
23:00
2.45
Лига чемпионов, 6 тур
Реал - Манчестер Сити
Победа «Реала»
10.12.2025
23:00
1.70
Лига чемпионов, 6 тур
Брюгге - Арсенал
Индивидуальный тотал Арсенала больше 1.5
10.12.2025
23:00
1.61
Лига чемпионов, 6 тур
Ювентус - Пафос
Победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5
10.12.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 6 тур
Бенфика - Наполи
Обе забьют
11.12.2025
20:45
1.40
Лига конференций, 5 тур
Ноа - Легия
Х2 (Легия не проиграет)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 