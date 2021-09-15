Фанаты «Спартака» показали оскорбительный баннер рядом с рекламой «Легии» в Москве

Фанаты «Спартака» сфотографировались с оскорбительным баннером на фоне рекламы с изображением игроков «Легии» перед матчем группового этапа Лиги Европы.
Напомним, польский клуб выкупил рекламные площади на нескольких торговых центрах в Москве. «Легия» разместила фото своих футболистов и афишу предстоящей встречи.
- Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».
- «Спартак» не играл в группе еврокубков с 2018 года.
Источник: телеграм-канал Ofnews