Фанаты «Спартака» показали оскорбительный баннер рядом с рекламой «Легии» в Москве

Фанаты «Спартака» сфотографировались с оскорбительным баннером на фоне рекламы с изображением игроков «Легии» перед матчем группового этапа Лиги Европы.

Напомним, польский клуб выкупил рекламные площади на нескольких торговых центрах в Москве. «Легия» разместила фото своих футболистов и афишу предстоящей встречи.