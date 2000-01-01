Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Фанаты «Спартака» показали оскорбительный баннер рядом с рекламой «Легии» в Москве

    Фанаты «Спартака» сфотографировались с оскорбительным баннером на фоне рекламы с изображением игроков «Легии» перед матчем группового этапа Лиги Европы.

    Напомним, польский клуб выкупил рекламные площади на нескольких торговых центрах в Москве. «Легия» разместила фото своих футболистов и афишу предстоящей встречи.

    • Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».
    • «Спартак» не играл в группе еврокубков с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ofnews

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:17
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      Slavan62 9 минут назад

      А то что они (поляки) "вернулись" в Москву - это провокация похлеще

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7793

      playsh > Slavan62 4 минуты назад

      А сжатые кулаки с имитацией удара в челюсть никто не заметил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16810

      derrik2000 21 минуту назад

      Крайне недопустимая надпись, цель которой - провокация болельщиков Легии, которая может перерасти в столкновение между болельщиками команд, непосредственно перед началом матча, во время или после его окончания.
      Ничего хорошего от московских фантиков Спартака, в прочем, не ожидал.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20946

      vladimir-7 23 минуты назад

      Теперь сегодня посмотрим на деле, а не баннер разглядывать. Желаю вам всем ( Шариков из к/ф Собачье сердце)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16810

      derrik2000 > vladimir-7 17 минут назад

      "Желаю вам всем ( Шариков из к/ф Собачье сердце)"

      В фильме несколько не так:
      "Желаю, чтобы все!" ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20946

      vladimir-7 > derrik2000 3 минуты назад

      Верно. Главное смысл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Мася_1989 39 минут назад

      Высокоинтелектуально. Красавцы! Достойные фанаты своего клуба!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7793

      playsh 43 минуты назад

      Этих говнодавов в "обезьянник" суток на 15 надо.И я не думаю,что это фанаты Спартака,подстава.Им самим скоро в Польшу ехать.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25144

      пьяныйхоровод > playsh 35 минут назад

      Почему сразу подстава ? Там значок в правом нижнем углу всё поясняет . Хотя пшекам в России много желающих пожелать "всего наилучшего" . Здесь мне кажется , определённо ответ одной из к/б "фирм" .
      Это околофутбол - неотъемлемая часть современного футбола .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11913

      ilichkadr > playsh 22 минуты назад

      Саша, привет. В "обезьяннике" дня 3 не кормить, спать не давать, содержать в одних трусах.
      P.S. Что-то мне кажется, что это не наши фанаты, а шляхов рук дело. Есть подозрение, что это фанаты варшавской "Полонии".....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16810

      derrik2000 > playsh 19 минут назад

      "Им самим скоро в Польшу ехать"

      А их не пустят, поскольку НЕ привиты западными вакцинами типа Астра Зенека и пр.!
      Потому и "рукоблудят" на простынях в Москве, зная об этом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7793

      playsh > ilichkadr 17 минут назад

      Витя,привет.Спасибо,что так же мыслишь.Вчера порадовал Зенит,пока только игрой,но и результат придёт,однозначно.Удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2971

      aaaaahhhh 44 минуты назад

      при чем тут фанаты, это те которые дебилы..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5073

      GoldPlayFIFARus9 47 минут назад

      хз, по мне так поляки оригинально, и довольно вежливо хайпанули, при том ещё и деньги в бюджет кому-то закинули. А это дикарство какое-то

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21150

      slavutiq70 51 минуту назад

      Хватает же дебилов на земле русской ...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29252

      oyabun 52 минуты назад

      Ну это зря. Свою крутизну на поле показывать надо.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11913

      ilichkadr > oyabun 35 минут назад

      Ага, фанатов и энтих дебилов на поле, чтобы те с такими же как они фанатами и дебилами сыграли в футбол. Вот это было бы по -спортивному!
      А так повесили чушь и слиняли.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89381
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru