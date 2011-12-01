«Мы вернулись». «Легия» перед игрой со «Спартаком» разместила в Москве собственную рекламу

мамка аденна и всех его клонов уже раздвинула ножки перед легией.
«Легия» перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака» выкупила рекламные площади в Москве. На них размещены фото футболистов поляков и афиша предстоящей встречи.
«Жители Москвы уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», – написала «Легия» в твиттере.
- «Спартак» не играл в группе еврокубков с 2018 года.
- «Спартак» играл с «Легией» в квалификации Лиги Европы в сезоне-2011/12 и вылетел от нее.
- «Легия» сейчас идет в зоне вылета чемпионата Польши.
Mieszkańcy Moskwy już wiedzą, że wróciliśmy #WeAreBackДобрый вечер @fcsm_eng #SLALEG pic.twitter.com/TiaqUPRxVz— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) September 14, 2021