«Мы вернулись». «Легия» перед игрой со «Спартаком» разместила в Москве собственную рекламу

«Легия» перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака» выкупила рекламные площади в Москве. На них размещены фото футболистов поляков и афиша предстоящей встречи.

«Жители Москвы уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», – написала «Легия» в твиттере.