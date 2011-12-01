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    «Мы вернулись». «Легия» перед игрой со «Спартаком» разместила в Москве собственную рекламу

    «Легия» перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака» выкупила рекламные площади в Москве. На них размещены фото футболистов поляков и афиша предстоящей встречи.

    «Жители Москвы уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», – написала «Легия» в твиттере.

    • «Спартак» не играл в группе еврокубков с 2018 года.
    • «Спартак» играл с «Легией» в квалификации Лиги Европы в сезоне-2011/12 и вылетел от нее.
    • «Легия» сейчас идет в зоне вылета чемпионата Польши.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Легии»

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1955

      tarasofka 16 минут назад

      мамка аденна и всех его клонов уже раздвинула ножки перед легией.

      0
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      Рейтинг: +140

      Боратти > tarasofka 11 минут назад

      Гы-гы-гы! А у Персоны дупло пробило от возгорания

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