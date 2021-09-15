«Мы вернулись». «Легия» перед игрой со «Спартаком» разместила в Москве собственную рекламу

«Легия» перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» выкупила рекламные площади в Москве. На них размещены фото футболистов поляков и афиша предстоящей встречи.

«Жители Москвы уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак», – написала «Легия» в твиттере.

«Спартак» не играл в группе еврокубков с 2018 года.

«Спартак» играл с «Легией» в квалификации Лиги Европы в сезоне-2011/12 и вылетел от нее.

«Легия» сейчас идет в зоне вылета чемпионата Польши.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 17:30 мск.