Витория: «Спартак» играл лучше «Легии», доминировал»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подытожил матч Лиги Европы против «Легии» (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

«Очень сложно признавать этот результат, принимать поражение, потому что вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить. 23 удара по воротам, разнообразные атаки с разных флангов, но это футбол. Здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось, и мы проиграли.

Мы играли дома, искали шансы, доминировали на поле. У «Легии» было всего две возможности забить гол, но футбол на таком уровне – это про детали, они решают все», – сказал португалец.

У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.

При Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.

В следующем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи».

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