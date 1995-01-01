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    Витория: «Спартак» играл лучше «Легии», доминировал»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория подытожил матч Лиги Европы против «Легии» (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

    «Очень сложно признавать этот результат, принимать поражение, потому что вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить. 23 удара по воротам, разнообразные атаки с разных флангов, но это футбол. Здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось, и мы проиграли.

    Мы играли дома, искали шансы, доминировали на поле. У «Легии» было всего две возможности забить гол, но футбол на таком уровне – это про детали, они решают все», – сказал португалец.

    • У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
    • При Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.
    • В следующем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4532

      polt 24 секунды назад

      "...потому что вплоть до 90-й минуты мы играли лучше." Тем обидней поражение.

      0
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      Рейтинг: +416

      Paladius 2 минуты назад

      А, ну если доминировал, то тогда все норм! С Наполи на выезде возьмёте своё! Спасибо за игру

      1
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      Рейтинг: +11

      Evpator_Gunner 4 минуты назад

      Это у Артеты любимое слово "доминировали". Если Витория стал его использовать, то соболезную болельщикам Спартака.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21267

      slavutiq70 9 минут назад

      Птица говорун ...10 матчей 6 поражений . а он всё про хорошую игру . так и ФНЛ окажемся с такой хорошей игрой ...

      6
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      Рейтинг: +420

      Illars > slavutiq70 4 минуты назад

      ты не понимаешь, ФНЛ или РПЛ - вторично, главное - детали)

      2
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