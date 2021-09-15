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Черчесов: «У «Спартака» еще ничего не потеряно»

15 сентября 2021, 22:02
21

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов высказался после матча Лиги Европы между москвичами и «Легией» (0:1). В варшавском клубе он тоже работал.

«Сегодня с интересом посмотрел на стадионе в Тушино матч между «Спартаком» и «Легией». Игра получилась напряженной, что не удивительно – для обеих команд было очень важно начать евротурнир с победы. Мне показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, но не смогли реализовать свои моменты. И это стало ключевым фактором в матче такого уровня.

В результате в концовке встречи одна из контратак «Легии», которая играла вторым номером, привела к забитому голу. Поздравляю польскую команду с важной победой. Что касается «Спартака», то у него еще ничего не потеряно. Понятно, что впереди пять матчей с непростыми соперниками, но на этой дистанции вполне можно исправить положение. А если в следующих двух домашних матчах болельщиков на стадионе будет больше, то шансы на положительный результат увеличатся», – сказал Черчесов.

  • У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
  • При главном тренере Руе Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.
  • В следующем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Легия Черчесов Станислав
Комментарии (21)
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Guinnesss
1631732982
Клоун!Спартак сольëт всем, это пассажиры в еврокубках.
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derrik2000
1631733121
Стасик, смотрю, как вошёл в роль главного тренера сборной России, так из неё до сих пор и не вышел. Херню несёт точно такую же и теми же словами. )))
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yorgenbarenz
1631733637
У нас каждый год оптимизьмой народец страдает.)Сначала-"ничего ещё не потеряно,всё в наших руках".Потом,считаем варианты,при которых "запад нам поможет".)На десерт,как всегда-море дерьма на тренеров и игроков,которые уже привыкли и не прыгают в пропасть от стыда.
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_Marqella_
1631734556
Вселил надежду в спартаковские души...Молодец Стас...))
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Январь 59
1631734984
Саламыч, да мы понимаем , что и Лестер и Наполи - детский сад рядом с нашим Спартаком. Даже Легию на выезде порвем как нас сегодня.
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Garrincha58
1631735558
иди разводи рыбу
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Soccerdealer63
1631736815
Ох, бл.....я! Черчесов? ОПЯТЬ???? Вспоминаю эптзод из к/ф "Скалолаз" со Сталлоне... Скалолаз (Сталлоне, хороший парень) должен был погибнуть сто раз...его постоянно убивают бандиты, которым он мешвет забрать в горах украденные бабки. Когда Сталлоне в очередной раз возникает живым в самом неподходящем месте и в самое неудобное время (для бандитов), их вожак, собмраясь в очередной раз пристрелить скалолаза, бормочит себе под нос: "... опять ты? Да как же тебя убить-то?")))))
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AtticusFinch1
1631737589
О,вылез, шашлыки стынут, советчик ху.в
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Бриг
1631738625
Тут печально, что игроки сборной в Спартаке заметно деградируют. Джикия, например. Собственно он один (из Спартака) в этом качестве и интересует.
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Sancho010365
1631739922
Опаздывал на матч после работы, ничего хорошего кстати не ждал от Спартака и настораживал Шериф с тренером Вернидубом. Со Спартаком всё понятно, Шахтёру не повезло, Шериф удивляет. Зенит, ох как присмотритесь, когда-то Вернидуб играл за Вашу команду.
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