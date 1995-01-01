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    Черчесов: «У «Спартака» еще ничего не потеряно»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов высказался после матча Лиги Европы между москвичами и «Легией» (0:1). В варшавском клубе он тоже работал.

    «Сегодня с интересом посмотрел на стадионе в Тушино матч между «Спартаком» и «Легией». Игра получилась напряженной, что не удивительно – для обеих команд было очень важно начать евротурнир с победы. Мне показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, но не смогли реализовать свои моменты. И это стало ключевым фактором в матче такого уровня.

    В результате в концовке встречи одна из контратак «Легии», которая играла вторым номером, привела к забитому голу. Поздравляю польскую команду с важной победой. Что касается «Спартака», то у него еще ничего не потеряно. Понятно, что впереди пять матчей с непростыми соперниками, но на этой дистанции вполне можно исправить положение. А если в следующих двух домашних матчах болельщиков на стадионе будет больше, то шансы на положительный результат увеличатся», – сказал Черчесов.

    • У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
    • При главном тренере Руе Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.
    • В следующем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:02
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14317

      Garrincha58 4 минуты назад

      иди разводи рыбу

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      Рейтинг: +1809

      Январь 59 13 минут назад

      Саламыч, да мы понимаем , что и Лестер и Наполи - детский сад рядом с нашим Спартаком. Даже Легию на выезде порвем как нас сегодня.

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      Рейтинг: +86

      Шашлычник 19 минут назад

      Конечно, Станислав Саламович, взять очки с Легией дома намного "сложнее" чем с Лестером в гостях. Исправят конечно.

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      Рейтинг: +3532

      _Marqella_ 20 минут назад

      Вселил надежду в спартаковские души...Молодец Стас...))

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      Рейтинг: +2448

      yorgenbarenz 36 минут назад

      У нас каждый год оптимизьмой народец страдает.)Сначала-"ничего ещё не потеряно,всё в наших руках".Потом,считаем варианты,при которых "запад нам поможет".)На десерт,как всегда-море дерьма на тренеров и игроков,которые уже привыкли и не прыгают в пропасть от стыда.

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      Рейтинг: +16843

      derrik2000 44 минуты назад

      Стасик, смотрю, как вошёл в роль главного тренера сборной России, так из неё до сих пор и не вышел.
      Херню несёт точно такую же и теми же словами.
      )))

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      Рейтинг: +193

      Guinnesss 47 минут назад

      Клоун!Спартак сольëт всем, это пассажиры в еврокубках.

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