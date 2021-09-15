Черчесов: «У «Спартака» еще ничего не потеряно»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов высказался после матча Лиги Европы между москвичами и «Легией» (0:1). В варшавском клубе он тоже работал.

«Сегодня с интересом посмотрел на стадионе в Тушино матч между «Спартаком» и «Легией». Игра получилась напряженной, что не удивительно – для обеих команд было очень важно начать евротурнир с победы. Мне показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, но не смогли реализовать свои моменты. И это стало ключевым фактором в матче такого уровня.

В результате в концовке встречи одна из контратак «Легии», которая играла вторым номером, привела к забитому голу. Поздравляю польскую команду с важной победой. Что касается «Спартака», то у него еще ничего не потеряно. Понятно, что впереди пять матчей с непростыми соперниками, но на этой дистанции вполне можно исправить положение. А если в следующих двух домашних матчах болельщиков на стадионе будет больше, то шансы на положительный результат увеличатся», – сказал Черчесов.

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