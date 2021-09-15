Мележиков – после поражения от «Легии»: «До сих пор колотит. Хотим извиниться. Будем искать выход из ситуации»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выступил перед прессой после поражения от «Легии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

«Сегодня после матча я был в раздевалке. Вышел оттуда на сильных эмоциях, и в таком состоянии некорректно давать какие-то интервью, до сих пор колотит. Хотелось бы извиниться перед всеми болельщиками за себя, за команду, за всех. Будем искать пути выхода из этой ситуации.

Надо, чтобы мы прежде всего были единым целым, бились друг за друга, выгрызали все на поле от первой до последней минуты. Насколько это получается фактически – уже зависит от команды. Тем не менее, мы все стараемся работать над этим.

Моя оценка непосредственно игры и каких-то футбольных нюансов может быть не очень компетентной, поэтому я и сказал, что вопросы по матчу – это больше к тренеру на пресс-конференции и футболистам. Они могут подробно и профессионально прокомментировать свои действия на поле.

Единственное, что скажу – все эпизоды надо отрабатывать до конца и биться за каждый сантиметр футбольного поля. А этого в концовке сегодняшнего матча я, к сожалению, не увидел», – сказал Мележиков.

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