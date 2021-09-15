Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мележиков – после поражения от «Легии»: «До сих пор колотит. Хотим извиниться. Будем искать выход из ситуации»

Мележиков – после поражения от «Легии»: «До сих пор колотит. Хотим извиниться. Будем искать выход из ситуации»

15 сентября 2021, 23:33
5

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков выступил перед прессой после поражения от «Легии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1). Единственный мяч поляки забили на 90+1 минуте.

«Сегодня после матча я был в раздевалке. Вышел оттуда на сильных эмоциях, и в таком состоянии некорректно давать какие-то интервью, до сих пор колотит. Хотелось бы извиниться перед всеми болельщиками за себя, за команду, за всех. Будем искать пути выхода из этой ситуации.

Надо, чтобы мы прежде всего были единым целым, бились друг за друга, выгрызали все на поле от первой до последней минуты. Насколько это получается фактически – уже зависит от команды. Тем не менее, мы все стараемся работать над этим.

Моя оценка непосредственно игры и каких-то футбольных нюансов может быть не очень компетентной, поэтому я и сказал, что вопросы по матчу – это больше к тренеру на пресс-конференции и футболистам. Они могут подробно и профессионально прокомментировать свои действия на поле.

Единственное, что скажу – все эпизоды надо отрабатывать до конца и биться за каждый сантиметр футбольного поля. А этого в концовке сегодняшнего матча я, к сожалению, не увидел», – сказал Мележиков.

  • У «Спартака» 5 еврокубковых поражений подряд.
  • При главном тренере Руе Витории «Спартак» провел 10 официальных матчей и проиграл 6.
  • В следующем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи».

Рассказов: «Неправильно думать, что для «Спартака» все кончено»

Черчесов: «У «Спартака» еще ничего не потеряно»

Жиго: «Свист фанатов? На их месте я бы делал то же самое. «Спартак» заслужил такое отношение»

Витория: «Спартак» играл лучше «Легии», доминировал»

Ещенко – о поражении от «Легии»: «Уровни совсем разные. Хотите сказать, плохо играли?»

«Динамо» отреагировало на поражение «Спартака» от «Легии» видео с радующимся Шиманьски

Источник: Sport24
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Легия
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1631752765
Надо искать выход из группы, выход - не вылет
Ответить
ilichkadr
1631771852
"Вышел оттуда на сильных эмоциях" Женя, ты можешь выходить/заходить на любых эмоциях, но с этих миллионеров как с гуся вода. У Карпина ещё получалось работать через бога мать, но Руй с этой методологией не знаком.
Ответить
kvm
1631792158
- Будем искать новую работу... Вот что мы хотели бы услышать
Ответить
alefreddy
1631792365
Селекция никакая а ряд игроков не соответствуют уровню команды первой тройки как нам анонсировали
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+