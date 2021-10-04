«Вильярреал» подписал контракт с Орье. Им интересовался «Спартак»

Защитник Серж Орье, разорвавший контракт с «Тоттенхэмом», стал игроком «Вильярреала». Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.
Контракт с 28-летним ивуарийцем рассчитан по схеме «1+2».
- Орье выступал за «Тоттенхэм» с 2017 года.
- До этого он на три сезона отыграл в составе «ПСЖ».
- Этой весной им интересовался «Спартак».
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Источник: инстаграм «Вильярреала»