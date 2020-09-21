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  • Metaratings: Орье хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» с зарплатой 3,4 миллиона в год

Metaratings: Орье хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» с зарплатой 3,4 миллиона в год

21 сентября 2020, 08:35
21

Правый защитник «Тоттенхэма» Серж Орье готов перейти в «Спартак», если будут выполнены его требования по зарплате.

По информации Metaratings, футболист хочет зарабатывать в московском клубе 3,4 миллиона евро в год.

Таким образом, ивуариец может стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака». Сейчас максимальный оклад в команде – 3 миллиона евро за сезон.

В «Тоттенхэме» зарплата Орье составляет 3,9 миллиона евро до вычета налогов.

Sky Sports: «Спартак» не сомневается в подписании защитника «Тоттенхэма» Орье

Газизов: «Орье – топовый игрок. Он усилит «Спартак», если придет»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Спартак Орье Серж
Комментарии (21)
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Кинстифа
1600666939
Не видел как играет этот футболист.. но с такой зп + еще ценник на него немалый будет.... А нужен ли он Спартаку??? В том году в наш чемпионат перешли два топа??? повезло что один в аренде был... а вот как Зенит будет отбивать бабки за это чудо из Барселоны, большой вопрос... Такие игроки к нам тупо за бабками едут... смысл его брать..???
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vka1970
1600667251
Хотеть не плохо.Плохо, не хотеть.
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АртурZaСМ
1600668802
Это авантюра конкретная. Нах... он нужен? да ещё и со скверным характером...
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"supermax"
1600668815
Трижды подумать надо перед таким трансфером
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vladimir-7
1600669872
С.Орье по зарплате раком поставил Федуна и как потом смотреть в глаза своим футболистам и решать ситуацию с ФП, был бы свободным агентом, другое дело и то вопрос с ЗП остается.
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oyabun
1600670745
Газизов утверждает что Орье "Топовый игрок". В таком случае вся ответственность на нем будет. Пока все его креатуры себя не оправдывают - от Кокорина пока ноль пользы, Урунов с Родиной сыграл хорошо, а с Рубином отвратительно, тоже сложно назвать усилением для команды.
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Томик
1600671169
А ведь где-нибудь в Хорватии(условной) играет паренёк, который будет не хуже этого ни.ера, да ещё и зарплату в два раза ниже счастьем будет считать.
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piligrim1986
1600674063
ага, и вертолет мож еще?
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DOCTOR PENALTY
1600687665
По баблу понятно, а по игре он каким хочет стать???...
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paracetamol
1600688003
Федун не разорится!
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