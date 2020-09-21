Metaratings: Орье хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» с зарплатой 3,4 миллиона в год

Правый защитник «Тоттенхэма» Серж Орье готов перейти в «Спартак», если будут выполнены его требования по зарплате.

По информации Metaratings, футболист хочет зарабатывать в московском клубе 3,4 миллиона евро в год.

Таким образом, ивуариец может стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака». Сейчас максимальный оклад в команде – 3 миллиона евро за сезон.

В «Тоттенхэме» зарплата Орье составляет 3,9 миллиона евро до вычета налогов.

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