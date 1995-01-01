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    Metaratings: Орье хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» с зарплатой 3,4 миллиона в год

    Правый защитник «Тоттенхэма» Серж Орье готов перейти в «Спартак», если будут выполнены его требования по зарплате.

    По информации Metaratings, футболист хочет зарабатывать в московском клубе 3,4 миллиона евро в год.

    Таким образом, ивуариец может стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака». Сейчас максимальный оклад в команде – 3 миллиона евро за сезон.

    В «Тоттенхэме» зарплата Орье составляет 3,9 миллиона евро до вычета налогов.

    Sky Sports: «Спартак» не сомневается в подписании защитника «Тоттенхэма» Орье

    Газизов: «Орье – топовый игрок. Он усилит «Спартак», если придет»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии14
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      Рейтинг: +7030

      piligrim1986 2 часа назад

      ага, и вертолет мож еще?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4068

      Томик 3 часа назад

      А ведь где-нибудь в Хорватии(условной) играет паренёк, который будет не хуже этого ни.ера, да ещё и зарплату в два раза ниже счастьем будет считать.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24763

      oyabun 3 часа назад

      Газизов утверждает что Орье "Топовый игрок". В таком случае вся ответственность на нем будет. Пока все его креатуры себя не оправдывают - от Кокорина пока ноль пользы, Урунов с Родиной сыграл хорошо, а с Рубином отвратительно, тоже сложно назвать усилением для команды.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8213

      Persona_non_Grata > oyabun 1 час назад

      Пока только получается избавляться от балласта , что уже не плохо ))))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12926

      vladimir-7 3 часа назад

      С.Орье по зарплате раком поставил Федуна и как потом смотреть в
      глаза своим футболистам и решать ситуацию с ФП, был бы свободным агентом, другое дело и то вопрос с ЗП остается.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4228

      "supermax" 3 часа назад

      Трижды подумать надо перед таким трансфером

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2954

      АртурZaСМ 3 часа назад

      Это авантюра конкретная. Нах... он нужен? да ещё и со скверным характером...

      3
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      ...
      Рейтинг: +4068

      Томик > АртурZaСМ 3 часа назад

      Да ещё и жалобы будут на уханье, к бабке не ходи. Зачем эти проблемы?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +438

      кран 3 часа назад

      Я знаю - хочешь, хочешь, я знаю - хочешь,
      Я точно знаю - хочешь, хочешь, но молчишь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5231

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Хотеть не вредно. Как бы с этим ивуарийцем не развалить атмосферу в команде. Что-то действия Газизова пока не обнадёживают, боюсь что Орье такой же как Кокорин и Уронов, деньги выброшены - пользы никакой.

      4
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      Рейтинг: +14636

      vka1970 4 часа назад

      Хотеть не плохо.Плохо, не хотеть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2899

      Кинстифа 4 часа назад

      Не видел как играет этот футболист.. но с такой зп + еще ценник на него немалый будет....
      А нужен ли он Спартаку???
      В том году в наш чемпионат перешли два топа??? повезло что один в аренде был... а вот как Зенит будет отбивать бабки за это чудо из Барселоны, большой вопрос...
      Такие игроки к нам тупо за бабками едут... смысл его брать..???

      3
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      ...
      Рейтинг: +2899

      Кинстифа > Кинстифа 4 часа назад

      + Атмосфера в коллективе какая будет??? когда он такую зп будет получать... и не факт что заиграет....

      3
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      ...
      Рейтинг: +4109

      KPCCSPB > Кинстифа 3 часа назад

      Да, в Зените так в свое время Халк пришёл, и атмосфера рухнула в канализацию, и потеряли лучшего опорника РФПЛ на тот момент - Денисова...

      2
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