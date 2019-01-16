Орье арестовали за нанесение телесных повреждений своей девушке. Из-за этого он пропустил матч с «МЮ»

Орье человек-скандал, скучно ему жить видимо по-людски...
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Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье попал в полицию перед матчем 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:1).
Футболиста арестовали по подозрению в нанесении телесных повреждений своей девушке Хенче Фойт.
Ивуариец при этом отрицал нападение на 31-летнюю женщину. Полиция Хартфордшира подтвердила, что игрок был освобожден без предъявления обвинений.
«26-летний мужчина был арестован по подозрению в нанесении телесных повреждений. Он был освобожден без дальнейших действий», – говорится в заявлении правоохранительных органов.
- Хенча Фойт – гаитяно-американская фитнес-модель и звезда реалити-шоу. Прославилась благодаря американскому шоу WAGS Miami.
- В настоящее время девушка проживает с Орье в его особняке в Хартфордшире.
- Пара воспитывает дочь, которая родилась в прошлом году.