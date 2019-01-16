Орье арестовали за нанесение телесных повреждений своей девушке. Из-за этого он пропустил матч с «МЮ»

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье попал в полицию перед матчем 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Футболиста арестовали по подозрению в нанесении телесных повреждений своей девушке Хенче Фойт.

Ивуариец при этом отрицал нападение на 31-летнюю женщину. Полиция Хартфордшира подтвердила, что игрок был освобожден без предъявления обвинений.

«26-летний мужчина был арестован по подозрению в нанесении телесных повреждений. Он был освобожден без дальнейших действий», – говорится в заявлении правоохранительных органов.