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    Орье арестовали за нанесение телесных повреждений своей девушке. Из-за этого он пропустил матч с «МЮ»

    Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье попал в полицию перед матчем 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:1).

    Футболиста арестовали по подозрению в нанесении телесных повреждений своей девушке Хенче Фойт.

    Ивуариец при этом отрицал нападение на 31-летнюю женщину. Полиция Хартфордшира подтвердила, что игрок был освобожден без предъявления обвинений.

    «26-летний мужчина был арестован по подозрению в нанесении телесных повреждений. Он был освобожден без дальнейших действий», – говорится в заявлении правоохранительных органов.

    • Хенча Фойт – гаитяно-американская фитнес-модель и звезда реалити-шоу. Прославилась благодаря американскому шоу WAGS Miami.
    • В настоящее время девушка проживает с Орье в его особняке в Хартфордшире.
    • Пара воспитывает дочь, которая родилась в прошлом году.

    Источник: Goal

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    16.01.2019 14:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 января 2019, 16:46

      Орье человек-скандал, скучно ему жить видимо по-людски...
      Просьба бомбардиру - пишите женские имена в скобочках латиницей, а то никого в сети не найдёшь))

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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 16 января 2019, 16:27

      Дикарь долбаный.

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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 16 января 2019, 16:03

      начинает косячить, из-за этого от него и отказался ПСЖ(((

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      Рейтинг: +15

      toxa 187 16 января 2019, 16:01

      Изза него проиграли))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 января 2019, 15:03

      ща рыжиков скажет, что парень немного набедокурил))))

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