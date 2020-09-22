Арустамян: в случае срыва сделки с Орье «Спартак» подпишет Хюсая

«Спартак» может подписать правого защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, сообщает журналист Нобель Арустамян. Московский клуб вступил в предварительные переговоры с клубом и игроком.
По словам журналиста, «Спартак» переключил внимание с Сержа Орье на Хюсая из-за семейных проблем ивуарийского защитника, которые не позволяют ему переехать в Москву.
- «Спартак» хочет арендовать защитника «Тоттенхэма» Орье с правом выкупа.
- Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ранее заявлял о том, что хочет продать Хюсая и других лидеров клуба.
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна