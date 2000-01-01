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    Арустамян: в случае срыва сделки с Орье «Спартак» подпишет Хюсая

    «Спартак» может подписать правого защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, сообщает журналист Нобель Арустамян. Московский клуб вступил в предварительные переговоры с клубом и игроком.

    По словам журналиста, «Спартак» переключил внимание с Сержа Орье на Хюсая из-за семейных проблем ивуарийского защитника, которые не позволяют ему переехать в Москву.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      Хюсай-то получше будет!

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      Рейтинг: +11011

      derrik2000 > Кирилл Михайлов 1 час назад

      Получше КОГО?
      ЛУЧШЕ ВСЕХ на правом фланге смотрелся бы Кенни Лала.

      0
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      Рейтинг: +125

      Shotlandets86 > derrik2000 1 час назад

      С чего такая уверенность? Лала привык к схеме 3-5-2, где он латераль правый. Спартак же так не играет.

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      Рейтинг: +11011

      derrik2000 > Shotlandets86 59 минут назад

      Лала просто ОТЛИЧНО ДЕЛАЕТ СВОЮ РАБОТУ.
      А что касается "привык к схеме 3-5-2", то он - не дрессированная собачка, а хороший футболист.

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      Рейтинг: +125

      Shotlandets86 > derrik2000 10 минут назад

      Полный матч Страсбура давно видели? "Хороший футболист" - это не футбольное качество.
      На мой вкус, из всех озвученных кандидатур, по игровым качествам лучший Орье.

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      Рейтинг: +24790

      oyabun 1 час назад

      Дороговато будет за Хюсая 14 млн для Спартака. А когда трансфер в Россию цена еще вырастает.

      2
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      Рейтинг: +11011

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      А поскольку цена, "специальная цена для России", будет ещё выше, а Газизов декларировал, что не будут переплачивать, то тогда придётся с Зобниным и выходящим на замену Ещенко так и играть на правом фланге обороны. ((

      0
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      Рейтинг: +11011

      derrik2000 1 час назад

      Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.
      Одной "звЯзды" защитника Максимовича оттедова мало?
      Да ещё к тому же - албанец.
      Не...
      Сомнительный трансфер.
      Да и посмотрел на него в нарезках: не впечатлил.

      1
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      Рейтинг: +24790

      oyabun > derrik2000 1 час назад

      где нарезки смотришь?

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      Рейтинг: +11011

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Дык, на ютубе и смотрю. )

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      Рейтинг: +440

      кран 1 час назад

      Эльсеид то получше будет

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