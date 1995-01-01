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    Журналист Лонгари: «Спартак» хочет арендовать Орье с правом выкупа

    Правый защитник «Тоттенхэма» Серж Орье близок к переходу в «Спартак».

    Московский клуб хочет арендовать ивуарийского защитника у «Тоттенхэма» с правом выкупа, сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

    Ранее стало известно, что Орье хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» с зарплатой 3,4 миллиона в год.

    • Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года.
    • В прошлом сезоне АПЛ 27-летний защитник сыграл в 33 матчах, забил гол, сделал пять ассистов.
    • Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил интерес клуба к защитнику «Тоттенхэма».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари

    Итальянский спортивный журналист. Аудитория в твиттере – 55 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10993

      derrik2000 2 минуты назад

      Лучший вариант.
      А то его купишь, а он "забьёт" на футбол.
      Как Шюрле, к примеру.
      И аренда лучше на год с правом вернуть "уплОченный товар" в любое время: за полгода не поймёшь, как впишется в российскую жизнь вообще и в Спартак в частности, настолько ли необходим, что прямо без него никуда, как, например, в ситуации с Жиго. А если окажется, что как человек, играющий в футбол за Спартак - полное фуфло, то сразу вернуть и поискать кого-то лучше.

      P.S. Кенни Лала подойдёт. ))

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