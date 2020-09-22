Журналист Лонгари: «Спартак» хочет арендовать Орье с правом выкупа

Правый защитник «Тоттенхэма» Серж Орье близок к переходу в «Спартак».

Московский клуб хочет арендовать ивуарийского защитника у «Тоттенхэма» с правом выкупа, сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

Ранее стало известно, что Орье хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» с зарплатой 3,4 миллиона в год.