Журналист Лонгари: «Спартак» хочет арендовать Орье с правом выкупа

Лучший вариант.
А то его купишь, а он "забьёт" на футбол.
Как Шюрле, к примеру.
И аренда лучше на год с правом вернуть "уплОченный товар" в любое время: за полгода не поймёшь, как впишется в российскую жизнь вообще и в Спартак в частности, настолько ли необходим, что прямо без него никуда, как, например, в ситуации с Жиго. А если окажется, что как человек, играющий в футбол за Спартак - полное фуфло, то сразу вернуть и поискать кого-то лучше.
P.S. Кенни Лала подойдёт. ))
Правый защитник «Тоттенхэма» Серж Орье близок к переходу в «Спартак».
Московский клуб хочет арендовать ивуарийского защитника у «Тоттенхэма» с правом выкупа, сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.
Ранее стало известно, что Орье хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» с зарплатой 3,4 миллиона в год.
- Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года.
- В прошлом сезоне АПЛ 27-летний защитник сыграл в 33 матчах, забил гол, сделал пять ассистов.
- Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил интерес клуба к защитнику «Тоттенхэма».
Итальянский спортивный журналист. Аудитория в твиттере – 55 тысяч подписчиков.