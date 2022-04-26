Орье – о Моуринью: «Ты ненавидишь его и хочешь убить, но потом начинаешь любить»

Защитник «Вильярреала» Серж Орье высказался о совместной работе с Жозе Моуринью в «Тоттенхэме».

«Иногда ты ненавидишь его и хочешь убить, но потом начинаешь любить его. Его характер – это характер прирожденного победителя, и в этом мы с ним похожи. Я ничего не имею против него», – сказал Орье.

Моуринью возглавляет «Рому».

Римляне утратили математические шансы на победу в чемпионате Италии..

«Рома» идет в 8 очках от зоны Лиги чемпионов.

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