Орье – о Моуринью: «Ты ненавидишь его и хочешь убить, но потом начинаешь любить»

Защитник «Вильярреала» Серж Орье высказался о совместной работе с Жозе Моуринью в «Тоттенхэме».
«Иногда ты ненавидишь его и хочешь убить, но потом начинаешь любить его. Его характер – это характер прирожденного победителя, и в этом мы с ним похожи. Я ничего не имею против него», – сказал Орье.
- Моуринью возглавляет «Рому».
- Римляне утратили математические шансы на победу в чемпионате Италии..
- «Рома» идет в 8 очках от зоны Лиги чемпионов.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут
Источник: The Telegraph