Блан: «Окружение футболистов заставляет их думать, что они даже более неприкасаемые, чем считают себя сами»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан рассказал о своем конфликте с защитником «Тоттенхэма» Сержем Орье, выступавшим ранее за парижан.

В феврале 2016 года футболист во время общения с болельщиками в одной из соцсетей назвал специалиста гомиком. В наказание клуб отстранил его от тренировок с основным составом почти на полтора месяца.

«Это он разорвал отношения между нами. Для меня все кончено, и он это знает. После такого вы уже не можете что-то исправить.

Игроки считают себя неприкосновенными. Окружение заставляет их думать, что они даже более неприкасаемые, чем считают себя сами.

Иногда необходимо притворяться человеком без хватки, но это не недостаток, игроки не в состоянии этого понять. Вы заставляете футболиста верить, что он контролирует вас, но это не так», – сказал Блан.