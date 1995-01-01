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    Блан: «Окружение футболистов заставляет их думать, что они даже более неприкасаемые, чем считают себя сами»

    Бывший главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан рассказал о своем конфликте с защитником «Тоттенхэма» Сержем Орье, выступавшим ранее за парижан.

    В феврале 2016 года футболист во время общения с болельщиками в одной из соцсетей назвал специалиста гомиком. В наказание клуб отстранил его от тренировок с основным составом почти на полтора месяца.

    «Это он разорвал отношения между нами. Для меня все кончено, и он это знает. После такого вы уже не можете что-то исправить.

    Игроки считают себя неприкосновенными. Окружение заставляет их думать, что они даже более неприкасаемые, чем считают себя сами.

    Иногда необходимо притворяться человеком без хватки, но это не недостаток, игроки не в состоянии этого понять. Вы заставляете футболиста верить, что он контролирует вас, но это не так», – сказал Блан.

    • Орье играл за парижан с 2014-го по 2017 год, после чего перешел в «Тоттенхэм» за 25 миллионов евро.
    • Блан возглавлял «ПСЖ» с 2013-го по 2016 год.

    Источник: Yahoo

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