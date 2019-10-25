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  • Ракицкий, Месси, Мбаппе и Кейн – в сборной недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Ракицкий, Месси, Мбаппе и Кейн – в сборной недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

25 октября 2019, 15:47

Портал Whoscored опубликовал символическую сборную по итогам 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В команду вошли два игрока «Тоттенхэма», а также по одному футболисту из «Галатасарая», «Зенита», «Интера», «Атлетико», «Барселоны», «Ливерпуля», «Реала», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Вратарь: Фернандо Муслера («Галатасарай»);

Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Стефан де Врей («Интер»), Ренан Лоди («Атлетико»);

Полузащитники: Алекс Окслэд-Чемберлен («Ливерпуль»), Тони Кроос («Реал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

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Публикация от text (@_whoscored)

Источник: Инстаграм Whoscored
Лига чемпионов Галатасарай Тоттенхэм Зенит Интер Атлетико Барселона Ливерпуль Реал Манчестер Сити ПСЖ Месси Лионель Кроос Тони Муслера Фернандо Ракицкий Ярослав де Врей Стефан Орье Серж Окслэд-Чемберлен Алекс Кейн Гарри Стерлинг Рахим Мбаппе Килиан Лоди Ренан
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