Ракицкий, Месси, Мбаппе и Кейн – в сборной недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Портал Whoscored опубликовал символическую сборную по итогам 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В команду вошли два игрока «Тоттенхэма», а также по одному футболисту из «Галатасарая», «Зенита», «Интера», «Атлетико», «Барселоны», «Ливерпуля», «Реала», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Вратарь: Фернандо Муслера («Галатасарай»);
Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Стефан де Врей («Интер»), Ренан Лоди («Атлетико»);
Полузащитники: Алекс Окслэд-Чемберлен («Ливерпуль»), Тони Кроос («Реал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).
Источник: Инстаграм Whoscored