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    Ракицкий, Месси, Мбаппе и Кейн – в сборной недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

    Портал Whoscored опубликовал символическую сборную по итогам 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В команду вошли два игрока «Тоттенхэма», а также по одному футболисту из «Галатасарая», «Зенита», «Интера», «Атлетико», «Барселоны», «Ливерпуля», «Реала», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Вратарь: Фернандо Муслера («Галатасарай»);

    Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Стефан де Врей («Интер»), Ренан Лоди («Атлетико»);

    Полузащитники: Алекс Окслэд-Чемберлен («Ливерпуль»), Тони Кроос («Реал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»);

    Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

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    Источник: Инстаграм Whoscored

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    25.10.2019 15:47
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