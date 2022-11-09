Серж Орье - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Серж
|Фамилия
|Орье
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Без клуба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Вес
|76
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Серж
|Фамилия
|Орье
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Без клуба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|2:2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|18.02.2023
|1' - 79'
|Ноттингем Форест
|1:1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|15'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|65' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|11.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|88'
|09.11.2022
|1' -62'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)