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Серж Орье
Статистика
Серж Орье - статистика
Завершил карьеру
24 декабря 1992 (33)
#92 | Защитник
176 см | 76 кг
Кот-д'Ивуар
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Команда
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Кот-д'Ивуар
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Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур
Гамбия
0 : 2
20.11.2023
Кот-д'Ивуар
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур
Кот-д'Ивуар
9 : 0
17.11.2023
Сейшельские Острова
1' - 90'
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