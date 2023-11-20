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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гамбия - Кот-д'Ивуар
Гамбия - Кот-д'Ивуар: обзор матча 20 ноября 2023
Гамбия
20.11.2023, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 2 тур
0 : 2
Завершен
Кот-д'Ивуар
45'
К. Куаме
85'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбия - Кот-д'Ивуар
Желтая карточка
М. Бадамоси
90'
+5
Замена
Х. Барри
️️️️
Д. Менди
90'
+2
Замена
А. Сесай
️️️️
М. Барроу
90'
+2
Замена
️️️️
Н. Сонко Сундберг
90'
+2
89'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Х. Траоре
89'
Замена
У. Синго
️️️️
К. Куаме
85'
ГОЛ! 0:2!
С. Фофана
Пас отдал
Ф. Кессье
Замена
М. Бадамоси
️️️️
А. Фадера
81'
78'
Желтая карточка
К. Конате
Замена
Э. Колли
️️️️
Д. Нгум
74'
66'
Замена
Ж. Бога
️️️️
С. Адингра
65'
Замена
К. Конате
️️️️
У. Диаките
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Куаме
38'
Желтая карточка
С. Адингра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбия
1
Моду Жобе
ВР
15
Джейкоб Менди
ЛЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
5
Омар Колли
ЦЗ
14
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
7
Алие Фадера
ЛВ
4
Давда Нгум
ОП
3
Аблайе Джаллоу
ЦП
8
Эбу Адамс
ЦП
10
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
7
Ассан Камара
ЛЗ
12
Вилли Боли
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
10
Симон Адингра
ЛВ
8
Франк Кессье
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
0
Хамед Траоре
АП
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Гамбия
18
Бабукарр Гайе
ВР
12
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Эбрима Колли
ЛВ
2
Махмуду Байо
ЦП
2
Хамза Барри
ЦП
16
Аласана Манне
ЦП
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
0
Ismaila Jome
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
16
Шарль Фолли Айайи
ВР
3
Конан
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
18
Ибраим Сангаре
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
10
Карим Конате
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Жобе
25
Санне
5
Колли
14
Сонко Сундберг
15
Менди
4
Нгум
17
Джанко
3
Джаллоу
8
Адамс
7
Фадера
10
Барроу
4-3-2-1
1
Фофана
17
Орье
12
Боли
21
Н'Дика
7
Камара
8
Кессье
6
Фофана
14
Диаките
0
Траоре
10
Адингра
20
Куаме
15
Менди
2
Барри
2
Барри
15
Менди
4
Нгум
11
Колли
11
Колли
4
Нгум
7
Фадера
23
Бадамоси
23
Бадамоси
7
Фадера
10
Барроу
9
Сесай
9
Сесай
10
Барроу
20
Куаме
5
Синго
5
Синго
20
Куаме
0
Траоре
4
Сери
4
Сери
0
Траоре
10
Адингра
13
Бога
13
Бога
10
Адингра
14
Диаките
10
Конате
10
Конате
14
Диаките
Остались в запасе
Гамбия
Кот-д'Ивуар
18
Бабукарр Гайе
ВР
12
Джеймс Гомес
ЦЗ
2
Махмуду Байо
ЦП
16
Аласана Манне
ЦП
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
0
Ismaila Jome
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
23
Бадра Али Сангаре
ВР
16
Шарль Фолли Айайи
ВР
3
Конан
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
15
Макс Градель
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Остались в запасе
18
Бабукарр Гайе
ВР
12
Джеймс Гомес
ЦЗ
2
Махмуду Байо
ЦП
16
Аласана Манне
ЦП
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
0
Ismaila Jome
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ЦФ
Остались в запасе
23
Бадра Али Сангаре
ВР
16
Шарль Фолли Айайи
ВР
3
Конан
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
15
Макс Градель
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Главный тренер
Патрис Бомелль
Статистика матча Гамбия - Кот-д'Ивуар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
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