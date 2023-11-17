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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Кот-д'Ивуар - Сейшельские Острова
Кот-д'Ивуар - Сейшельские Острова: обзор матча 17 ноября 2023
Кот-д'Ивуар
17.11.2023, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 1 тур
9 : 0
Завершен
Сейшельские Острова
20'
С. Аллер (П)
24'
И. Сангаре
36'
С. Адингра
40'
К. Конате (П)
60'
С. Фофана
77'
Х. Траоре
84'
Ж. Крассо (П)
90+4'
Х. Траоре
90+5'
К. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Сейшельские Острова
ГОЛ! 9:0!
К. Конате
Пас отдал
Ж. Крассо
90'
+5
ГОЛ! 8:0!
Х. Траоре
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 7:0!
Ж. Крассо
84'
Замена
У. Диаките
️️️️
С. Адингра
84'
Замена
А. Камара
️️️️
С. Фофана
78'
ГОЛ! 6:0!
Х. Траоре
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
77'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
И. Сангаре
64'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ф. Кессье
63'
ГОЛ! 5:0!
С. Фофана
Пас отдал
К. Конате
60'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
С. Аллер
46'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
К. Конате
40'
ГОЛ! 3:0!
С. Адингра
Пас отдал
С. Фофана
36'
ГОЛ! 2:0!
И. Сангаре
Пас отдал
К. Конате
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Аллер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Сейшельские Острова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Сейшельские Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сейшельские Острова
0 : 2
30.09.2026
Шри-Ланка
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
10.10.2025
Кот-д'Ивуар
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Кения
5 : 0
09.09.2025
Сейшельские Острова
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Сейшельские Острова
0 : 4
03.09.2025
Габон
Информация о матче
Посещаемость:
23204
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