Худшая сборная Африки готова сыграть с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти оценил вероятность проведения товарищеского матча со сборной России.
«Наша сборная могла бы приехать в Россию и сыграть товарищеский матч с российской сборной осенью этого года. В этом нет никаких проблем. Решение остается за главным тренером нашей команды. Если он посчитает нужным сыграть этот матч, мы можем начать переговоры об организации игры», – сказал Четти.
- Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Сейшельские острова – 203-е.
- У Сейшел запланированы по 2 матча в отборе ЧМ-2026 в сентябре и в октябре этого года.
- Сейшельские острова являются худшей командой Африки в рейтинге ФИФА, не считая сборной Эритреи, которая не играла зачетных матчей с 2020 года и исключена из рейтинга.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
Источник: Sport24