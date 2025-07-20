Худшая сборная Африки готова сыграть с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти оценил вероятность проведения товарищеского матча со сборной России.

«Наша сборная могла бы приехать в Россию и сыграть товарищеский матч с российской сборной осенью этого года. В этом нет никаких проблем. Решение остается за главным тренером нашей команды. Если он посчитает нужным сыграть этот матч, мы можем начать переговоры об организации игры», – сказал Четти.