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Худшая сборная Африки готова сыграть с Россией

Вчера, 19:46
4

Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти оценил вероятность проведения товарищеского матча со сборной России.

«Наша сборная могла бы приехать в Россию и сыграть товарищеский матч с российской сборной осенью этого года. В этом нет никаких проблем. Решение остается за главным тренером нашей команды. Если он посчитает нужным сыграть этот матч, мы можем начать переговоры об организации игры», – сказал Четти.

  • Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Сейшельские острова – 203-е.
  • У Сейшел запланированы по 2 матча в отборе ЧМ-2026 в сентябре и в октябре этого года.
  • Сейшельские острова являются худшей командой Африки в рейтинге ФИФА, не считая сборной Эритреи, которая не играла зачетных матчей с 2020 года и исключена из рейтинга.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.

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Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Сейшельские Острова
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Комментарии (4)
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CSKA winner
1753034990
Худших нам не надо , гражданин Элвис . Сгоняйте в бретанию спойте .
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фанат джигурды
1753035735
Либерасня, фас!
Ответить
Этот чудный мир
1753039442
Сколько РФС заплатит им за товарищеский матч ?
Ответить
Mirak92
1753040293
Карпин " настало мое время" Питбуль эстонцкий
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