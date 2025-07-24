Сейшельские острова готовы сыграть со сборной России

Сейшельские острова могут стать соперником сборной России. Главный тренер национальной команды Ральф Жан-Луи заявил о готовности провести товарищеский матч против россиян.

«После моего разговора с генеральным секретарем он подтвердил, что интерес и готовность есть, но нам нужно знать, что нам могут предложить или помочь в организации матча. Матч в России станет очень хорошей подготовкой к нашим домашним играм», – сказал Жан-Луи.