«Милан» может обменять Пентека на Орье

«Милан» и «Тоттенхэм» могут совершить обмен игроками во время зимнего трансферного окна.
По информации Football Italia, итальянский клуб хочет заполучить правого защитника Сержа Орье и рассматривает вариант с включением в сделку нападающего Кшиштофа Пентека.
Рыночная стоимость ивуарийца оценивается в 20 миллионов евро, а поляка – в 32 миллиона.
- В текущем сезоне Орье провел за «Тоттенхэм» 21 матч, забил один мяч и сделал шесть ассистов.
- Пентек в 18 играх сезона отличился четырьмя голами.
Источник: Football Italia