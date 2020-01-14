Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Милан» может обменять Пентека на Орье

14 января 2020, 01:22

«Милан» и «Тоттенхэм» могут совершить обмен игроками во время зимнего трансферного окна.

По информации Football Italia, итальянский клуб хочет заполучить правого защитника Сержа Орье и рассматривает вариант с включением в сделку нападающего Кшиштофа Пентека.

Рыночная стоимость ивуарийца оценивается в 20 миллионов евро, а поляка – в 32 миллиона.

  • В текущем сезоне Орье провел за «Тоттенхэм» 21 матч, забил один мяч и сделал шесть ассистов.
  • Пентек в 18 играх сезона отличился четырьмя голами.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Милан Тоттенхэм Орье Серж Пентек Кшиштоф
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+