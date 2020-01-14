«Милан» может обменять Пентека на Орье

«Милан» и «Тоттенхэм» могут совершить обмен игроками во время зимнего трансферного окна.

По информации Football Italia, итальянский клуб хочет заполучить правого защитника Сержа Орье и рассматривает вариант с включением в сделку нападающего Кшиштофа Пентека.

Рыночная стоимость ивуарийца оценивается в 20 миллионов евро, а поляка – в 32 миллиона.