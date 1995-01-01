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    «Тоттенхэм» подтвердил, что Роуз, Н'Куду и Янссен покинут клуб

    Три игрока «Тоттенхэма» близки к уходу из клуба. Поиском новой команды занимаются защитник Дэнни Роуз, хавбек Джордж-Кевин Н'Куду и форвард Венсан Янссен.

    Как сообщает официальный сайт лондонцев, в связи с решением вопросов смены клубной прописки эти футболисты не поехали в предсезонный тур в Сингапур.

    • 29-летний Роуз выступает за «Тоттенхэм» с 2007 года, а 24-летний Н'Куду и 25-летний Янссен – с 2016 года.
    • Контракты англичанина и француза с клубом рассчитаны до 2021 года, а голландца – до 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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