«Тоттенхэм» подтвердил, что Роуз, Н'Куду и Янссен покинут клуб

Три игрока «Тоттенхэма» близки к уходу из клуба. Поиском новой команды занимаются защитник Дэнни Роуз, хавбек Джордж-Кевин Н'Куду и форвард Венсан Янссен.
Как сообщает официальный сайт лондонцев, в связи с решением вопросов смены клубной прописки эти футболисты не поехали в предсезонный тур в Сингапур.
- 29-летний Роуз выступает за «Тоттенхэм» с 2007 года, а 24-летний Н'Куду и 25-летний Янссен – с 2016 года.
- Контракты англичанина и француза с клубом рассчитаны до 2021 года, а голландца – до 2020 года.