«Тоттенхэм» подтвердил, что Роуз, Н'Куду и Янссен покинут клуб

Три игрока «Тоттенхэма» близки к уходу из клуба. Поиском новой команды занимаются защитник Дэнни Роуз, хавбек Джордж-Кевин Н'Куду и форвард Венсан Янссен.

Как сообщает официальный сайт лондонцев, в связи с решением вопросов смены клубной прописки эти футболисты не поехали в предсезонный тур в Сингапур.