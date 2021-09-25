Дэнни Роуз - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Дэнни
|Фамилия
|Роуз
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|67
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Дэнни
|Фамилия
|Роуз
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|8
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2021
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|04.12.2021
|1' -71'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|31'
|01.12.2021
|12' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:2
|Челси (Лондон)
|84'
|28.11.2021
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|4:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|4:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|07.11.2021
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|16.10.2021
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:5
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|02.10.2021
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|25.09.2021
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|56'
|18.09.2021
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:3
|Уотфорд (Уотфорд)
|11.09.2021
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|67'
|29.08.2021
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Астон Вилла (Бирмингем)