Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дэнни Роуз - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Дэнни
    Фамилия Роуз
    Команда Уотфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июля 1990 (32 года)
    Рост 173
    Вес 67
    Стоимость:
    € 2,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 8 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2021 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:1 Уотфорд (Уотфорд)
    04.12.2021 1' -71' Уотфорд (Уотфорд) 1:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    31'
    01.12.2021 12' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:2 Челси (Лондон)
    84'
    28.11.2021 Был в запасе Лестер (Лестер) 4:2 Уотфорд (Уотфорд)
    20.11.2021 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 4:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    07.11.2021 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:0 Уотфорд (Уотфорд)
    30.10.2021 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    16.10.2021 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:5 Ливерпуль (Ливерпуль)
    02.10.2021 1' -90' Лидс (Лидс) 1:0 Уотфорд (Уотфорд)
    25.09.2021 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    56'
    18.09.2021 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:3 Уотфорд (Уотфорд)
    11.09.2021 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    67'
    29.08.2021 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Уотфорд (Уотфорд)
    21.08.2021 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 2:0 Уотфорд (Уотфорд)
    14.08.2021 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 3:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    • Читайте нас: 
    11