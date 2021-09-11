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Уотфорд - Вулверхэмптон
Уотфорд - Вулверхэмптон: обзор матча 11 сентября 2021
Уотфорд
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
74'
Ф. Сьерральта (АГ)
83'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Вулверхэмптон
90'
+2
Желтая карточка
Р. Хименес
83'
ГОЛ! 0:2!
Х. Хванг
81'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
А. Траоре
Замена
К. Сема
️️️️
О. Этебо
77'
74'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Сьерральта
Желтая карточка
Э. Деннис
69'
68'
Желтая карточка
Маршал
Желтая карточка
Д. Роуз
67'
63'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Тринкау
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Д. Кинг
53'
Желтая карточка
О. Этебо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Уотфорд
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
33
Роб Эллиот
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-3-1-2
26
Бахман
3
Роуз
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
2
Нгакия
5
Этебо
17
Сиссоко
33
Куцка
7
Сарр
7
Кинг
17
Деннис
3-3-1-1-2
1
Са
29
Сайсс
3
Килман
15
Коди
27
Семеду
8
Невеш
21
Маршал
8
Моутинью
24
Траоре
9
Хименес
7
Тринкау
5
Этебо
12
Сема
12
Сема
5
Этебо
7
Кинг
9
Эрнандес
9
Эрнандес
7
Кинг
7
Тринкау
7
Хванг
7
Хванг
7
Тринкау
24
Траоре
11
Поденсе
11
Поденсе
24
Траоре
Остались в запасе
Уотфорд
Вулверхэмптон
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
33
Роб Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
33
Роб Эллиот
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Уотфорд - Вулверхэмптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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