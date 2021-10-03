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    Хиско Муньос

    Тренер
    Имя Хиско
    Фамилия Муньос
    Гражданство Испания
    Дата рождения 5 сентября 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уотфорд 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.08.2021 Уотфорд 1 : 0 Кристал Пэлас
    21.09.2021 Уотфорд 1 : 3 Сток Сити
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