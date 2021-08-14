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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Астон Вилла
Уотфорд - Астон Вилла: обзор матча 14 августа 2021
Уотфорд
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
10'
Э. Деннис
42'
И. Сарр
67'
К. Эрнандес
70'
Д. МакГинн
90+7'
Д. Ингс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Астон Вилла
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Ингс
Желтая карточка
О. Этебо
86'
Замена
Т. Дини
️️️️
Т. Клеверли
79'
72'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Э. Буэндия
70'
ГОЛ! 3:1!
Д. МакГинн
Пас отдал
Л. Бэйли
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ю. Куцка
69'
ГОЛ! 3:0!
К. Эрнандес
Пас отдал
Т. Клеверли
67'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Э. Деннис
66'
60'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
А. Эль-Гази
Желтая карточка
К. Сема
55'
55'
Желтая карточка
Т. Мингс
46'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
М. Таргетт
ГОЛ! 2:0!
И. Сарр
Пас отдал
Э. Деннис
42'
Желтая карточка
Ю. Куцка
23'
ГОЛ! 1:0!
Э. Деннис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-4-1-1
26
Бахман
25
Масина
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
27
Кабаселе
12
Сема
8
Клеверли
5
Этебо
33
Куцка
7
Сарр
17
Деннис
3-3-1-1-2
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
6
Накамба
15
Янг
7
МакГинн
21
Эль-Гази
28
Ингс
10
Буэндия
33
Куцка
32
Гослинг
32
Гослинг
33
Куцка
8
Клеверли
14
Дини
14
Дини
8
Клеверли
17
Деннис
9
Эрнандес
9
Эрнандес
17
Деннис
23
Таргетт
41
Рэмзи
41
Рэмзи
23
Таргетт
10
Буэндия
11
Траоре
11
Траоре
10
Буэндия
21
Эль-Гази
17
Бэйли
17
Бэйли
21
Эль-Гази
Остались в запасе
Уотфорд
Астон Вилла
12
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Уотфорд - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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