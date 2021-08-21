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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Уотфорд
Брайтон - Уотфорд: обзор матча 21 августа 2021
Брайтон
21.08.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
10'
Ш. Даффи
41'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Уотфорд
Желтая карточка
С. Мач
90'
+1
Желтая карточка
Э. Мвепу
86'
Замена
Я. Модер
️️️️
А. Лаллана
80'
78'
Замена
Т. Дини
️️️️
К. Сема
Замена
Э. Мвепу
️️️️
Л. Троссард
71'
65'
Замена
Д. Кинг
️️️️
К. Кэткарт
Желтая карточка
Ш. Даффи
64'
Желтая карточка
А. Уэбстер
62'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Н. Мопе
46'
46'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
И. Луза
ГОЛ! 2:0!
Н. Мопе
Пас отдал
И. Биссума
41'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Даффи
Пас отдал
П. Гросс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
25
Мойзес Кайседо
ОП
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
14
Квадво Баа
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
3-3-3-1
97
Санчес
4
Уэбстер
5
Данк
25
Даффи
13
Гросс
28
Биссума
10
Мак Аллистер
19
Троссард
10
Лаллана
7
Мач
11
Мопе
4-4-1-1
26
Бахман
27
Кабаселе
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
25
Масина
5
Этебо
8
Клеверли
26
Луза
12
Сема
7
Сарр
17
Деннис
10
Лаллана
7
Модер
7
Модер
10
Лаллана
19
Троссард
12
Мвепу
12
Мвепу
19
Троссард
11
Мопе
10
Коннолли
10
Коннолли
11
Мопе
20
Кэткарт
7
Кинг
7
Кинг
20
Кэткарт
26
Луза
9
Эрнандес
9
Эрнандес
26
Луза
12
Сема
14
Дини
14
Дини
12
Сема
Остались в запасе
Брайтон
Уотфорд
32
Тэйлор Ричардс
АП
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
12
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
14
Квадво Баа
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Остались в запасе
32
Тэйлор Ричардс
АП
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Джейсон Стил
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
14
Квадво Баа
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Хиско Муньос
Статистика матча Брайтон - Уотфорд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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