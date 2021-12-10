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Брентфорд - Уотфорд
Брентфорд - Уотфорд: обзор матча 10 декабря 2021
Брентфорд
10.12.2021, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Уотфорд
84'
П. Янссон
90+5'
Б. Мбемо (П)
24'
Э. Деннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Уотфорд
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Мбемо
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Ониика
90'
+1
90'
+1
Замена
О. Туфан
️️️️
Э. Деннис
ГОЛ! 1:1!
П. Янссон
Пас отдал
М. Форсс
84'
Желтая карточка
Ч. Гуд
81'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
Р. Генри
77'
77'
Замена
К. Сема
️️️️
К. Эрнандес
Желтая карточка
П. Янссон
70'
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Йенсен
69'
Замена
М. Форсс
️️️️
Й. Висса
69'
Желтая карточка
В. Янельт
68'
58'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Т. Клеверли
24'
ГОЛ! 0:1!
Э. Деннис
Пас отдал
Т. Клеверли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
43
Натан Янг-Кумбес
ЦФ
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Озан Туфан
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
4-1-3-2
25
Фернандес
3
Генри
5
Гуд
18
Янссон
2
Расмуссен
27
Янельт
26
Баптист
23
Нергор
8
Йенсен
9
Висса
19
Мбемо
4-3-3
26
Бахман
2
Нгакия
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
17
Фемения
17
Сиссоко
33
Куцка
8
Клеверли
7
Кинг
17
Деннис
9
Эрнандес
3
Генри
16
Ониика
16
Ониика
3
Генри
8
Йенсен
7
Годдос
7
Годдос
8
Йенсен
9
Висса
88
Форсс
88
Форсс
9
Висса
9
Эрнандес
12
Сема
12
Сема
9
Эрнандес
17
Деннис
11
Туфан
11
Туфан
17
Деннис
8
Клеверли
9
Педро
9
Педро
8
Клеверли
Остались в запасе
Брентфорд
Уотфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
43
Натан Янг-Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
33
Роб Эллиот
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
26
Имран Луза
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
43
Натан Янг-Кумбес
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
26
Имран Луза
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Брентфорд - Уотфорд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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