Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Уотфорд
Арсенал - Уотфорд: обзор матча 07 ноября 2021
Арсенал
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
56'
Э. Смит-Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уотфорд
90'
+4
Замена
Э. Флетчер
️️️️
К. Кэткарт
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Б. Сака
90'
+3
89'
Вторая желтая
Ю. Куцка
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Э. Смит-Роу
86'
Желтая карточка
Габриэль
80'
74'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Э. Деннис
Замена
М. Эдегор
️️️️
А. Ляказетт
69'
62'
Замена
Ж. Педро
️️️️
О. Туфан
ГОЛ! 1:0!
Э. Смит-Роу
56'
54'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
П. Обамеянг
52'
Пенальти не реализован!
П. Обамеянг
36'
31'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
Т. Томиясу
30'
Желтая карточка
А. Локонга
20'
10'
Желтая карточка
Д. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
17
Тавареш
4
Уайт
6
Габриэль
5
Томиясу
6
Локонга
2
Мэйтленд-Найлс
32
Смит-Роу
7
Сака
7
Обамеянг
91
Ляказетт
4-3-1-2
12
Фостер
17
Фемения
63
Н'Кулу
20
Кэткарт
3
Роуз
17
Сиссоко
11
Туфан
33
Куцка
7
Сарр
17
Деннис
7
Кинг
32
Смит-Роу
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
32
Смит-Роу
91
Ляказетт
8
Эдегор
8
Эдегор
91
Ляказетт
7
Сака
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Сака
17
Деннис
9
Эрнандес
9
Эрнандес
17
Деннис
20
Кэткарт
11
Флетчер
11
Флетчер
20
Кэткарт
11
Туфан
9
Педро
9
Педро
11
Туфан
Остались в запасе
Арсенал
Уотфорд
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Арсенал - Уотфорд
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Уотфорд
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+