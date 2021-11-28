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АПЛ 2026/2027
Лестер - Уотфорд
Лестер - Уотфорд: обзор матча 28 ноября 2021
Лестер
28.11.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 2
Завершен
Уотфорд
16'
Д. Мэддисон
34'
Д. Варди
42'
Д. Варди
68'
А. Лукман
30'
Д. Кинг (П)
61'
Э. Деннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Уотфорд
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Д. Мэддисон
88'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Лукман
75'
72'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Э. Деннис
ГОЛ! 4:2!
А. Лукман
68'
61'
ГОЛ! 3:2!
Э. Деннис
46'
Замена
Ж. Педро
️️️️
И. Луза
46'
Замена
О. Туфан
️️️️
Т. Клеверли
ГОЛ! 3:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Мэддисон
42'
ГОЛ! 2:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Мэддисон
34'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кинг
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Д. Эванс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Уотфорд
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Джеймс Моррис
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
33
Роб Эллиот
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
33
Томас
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Кастань
34
Сумаре
11
Барнс
4
Ндиди
10
Мэддисон
9
Варди
11
Лукман
4-3-3
26
Бахман
17
Фемения
20
Кэткарт
5
Троост-Эконг
25
Масина
26
Луза
8
Клеверли
17
Сиссоко
7
Кинг
17
Деннис
9
Эрнандес
10
Мэддисон
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
10
Мэддисон
11
Лукман
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Лукман
8
Клеверли
11
Туфан
11
Туфан
8
Клеверли
17
Деннис
11
Флетчер
11
Флетчер
17
Деннис
26
Луза
9
Педро
9
Педро
26
Луза
Остались в запасе
Лестер
Уотфорд
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Джеймс Моррис
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Роб Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Джеймс Моррис
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Роб Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Лестер - Уотфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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