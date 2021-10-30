Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Саутгемптон
Уотфорд - Саутгемптон: обзор матча 30 октября 2021
Уотфорд
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
20'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Саутгемптон
90'
Замена
Лянко
️️️️
О. Ромеу
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Ж. Нгакия
82'
80'
Замена
И. Диалло
️️️️
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
Ю. Куцка
76'
70'
Замена
С. Армстронг
️️️️
М. Эльюнусси
58'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
55'
Желтая карточка
М. Салису
Замена
К. Сема
️️️️
К. Эрнандес
46'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Ж. Педро
46'
Желтая карточка
Ж. Педро
45'
+2
20'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
А. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Озан Туфан
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-2-1-3
12
Фостер
25
Масина
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
2
Нгакия
17
Сиссоко
33
Куцка
7
Сарр
7
Кинг
9
Педро
9
Эрнандес
4-2-2-2
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
22
Салису
2
Ливраменто
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Эльюнусси
27
Редмонд
10
Армстронг
19
Адамс
9
Эрнандес
12
Сема
12
Сема
9
Эрнандес
9
Педро
8
Клеверли
8
Клеверли
9
Педро
2
Нгакия
11
Флетчер
11
Флетчер
2
Нгакия
21
Ромеу
13
Лянко
13
Лянко
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Диалло
27
Диалло
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
17
Армстронг
17
Армстронг
10
Эльюнусси
Остались в запасе
Уотфорд
Саутгемптон
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Уотфорд - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Саутгемптон
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+