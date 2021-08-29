Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм - Уотфорд: обзор матча 29 августа 2021
Тоттенхэм
29.08.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
42'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Уотфорд
Замена
Б. Хиль
️️️️
Х. Сон
87'
Желтая карточка
О. Скипп
86'
71'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Л. Моура
️️️️
С. Бергвейн
68'
65'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Д. Кинг
Желтая карточка
Д. Алли
61'
54'
Желтая карточка
М. Сиссоко
51'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
К. Кэткарт
Желтая карточка
Г. Кейн
45'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
42'
29'
Желтая карточка
О. Этебо
1'
Желтая карточка
Э. Деннис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Уотфорд
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
33
Роб Эллиот
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Льорис
3
Регилон
6
Санчес
15
Дайер
5
Танганга
34
Скипп
23
Хейбьерг
34
Бергвейн
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
4-3-1-2
26
Бахман
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
20
Кэткарт
25
Масина
5
Этебо
17
Сиссоко
33
Куцка
7
Сарр
17
Деннис
7
Кинг
7
Сон
17
Хиль
17
Хиль
7
Сон
34
Бергвейн
7
Моура
7
Моура
34
Бергвейн
20
Кэткарт
2
Нгакия
2
Нгакия
20
Кэткарт
17
Сиссоко
8
Клеверли
8
Клеверли
17
Сиссоко
7
Кинг
9
Эрнандес
9
Эрнандес
7
Кинг
Остались в запасе
Тоттенхэм
Уотфорд
20
Джовани Ло Чельсо
АП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
33
Роб Эллиот
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Остались в запасе
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
33
Роб Эллиот
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хиско Муньос
Статистика матча Тоттенхэм - Уотфорд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Уотфорд
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+