Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Уотфорд
Лидс - Уотфорд: обзор матча 02 октября 2021
Лидс
02.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
18'
Д. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Уотфорд
Замена
П. Стрейк
️️️️
М. Клих
90'
+3
90'
Желтая карточка
Э. Деннис
Замена
Т. Робертс
️️️️
С. Даллас
79'
69'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Ф. Сьерральта
65'
Желтая карточка
И. Сарр
59'
Желтая карточка
К. Фемения
59'
Замена
Ж. Педро
️️️️
О. Туфан
45'
+1
Замена
К. Сема
️️️️
Д. Кинг
ГОЛ! 1:0!
Д. Льоренте
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
5
Лео Ельде
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Мелье
23
Фирпо
3
Льоренте
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
16
Шеклтон
43
Клих
7
Джеймс
11
Рафинья
19
Родриго
4-3-1-2
12
Фостер
17
Фемения
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
3
Роуз
33
Куцка
17
Сиссоко
11
Туфан
7
Сарр
7
Кинг
17
Деннис
43
Клих
4
Стрейк
4
Стрейк
43
Клих
15
Даллас
19
Робертс
19
Робертс
15
Даллас
22
Сьерральта
27
Кабаселе
27
Кабаселе
22
Сьерральта
7
Кинг
12
Сема
12
Сема
7
Кинг
11
Туфан
9
Педро
9
Педро
11
Туфан
Остались в запасе
Лидс
Уотфорд
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Лео Ельде
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Лео Ельде
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хиско Муньос
Статистика матча Лидс - Уотфорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Уотфорд
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+