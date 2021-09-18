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Норвич Сити - Уотфорд
Норвич Сити - Уотфорд: обзор матча 18 сентября 2021
Норвич Сити
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Уотфорд
35'
Т. Пукки
17'
Э. Деннис
63'
И. Сарр
82'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Уотфорд
Желтая карточка
Б. Уильямс
90'
+5
Замена
А. Айда
️️️️
М. Рашица
87'
84'
Замена
О. Этебо
️️️️
Т. Клеверли
82'
ГОЛ! 1:3!
И. Сарр
Пас отдал
Т. Клеверли
72'
Замена
К. Сема
️️️️
Э. Деннис
Замена
Х. Цолис
️️️️
Д. Сарджент
70'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
М. Норманн
70'
63'
ГОЛ! 1:2!
И. Сарр
Пас отдал
Д. Кинг
58'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
К. Фемения
37'
Желтая карточка
К. Кэткарт
ГОЛ! 1:1!
Т. Пукки
Пас отдал
М. Норманн
35'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Деннис
Пас отдал
К. Фемения
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
33
Уильямс
5
Кабак
4
Хэнли
3
Ааронс
17
Норманн
23
МакЛин
6
Гилмор
7
Рашица
9
Сарджент
20
Пукки
4-3-1-2
12
Фостер
17
Фемения
20
Кэткарт
5
Троост-Эконг
3
Роуз
17
Сиссоко
33
Куцка
8
Клеверли
7
Сарр
17
Деннис
7
Кинг
17
Норманн
10
Кантвелл
10
Кантвелл
17
Норманн
9
Сарджент
17
Цолис
17
Цолис
9
Сарджент
7
Рашица
33
Айда
33
Айда
7
Рашица
17
Фемения
2
Нгакия
2
Нгакия
17
Фемения
17
Деннис
12
Сема
12
Сема
17
Деннис
8
Клеверли
5
Этебо
5
Этебо
8
Клеверли
Остались в запасе
Норвич Сити
Уотфорд
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
26
Имран Луза
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
26
Имран Луза
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Хиско Муньос
Статистика матча Норвич Сити - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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