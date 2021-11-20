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Уотфорд - Манчестер Юнайтед
Уотфорд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 ноября 2021
Уотфорд
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
28'
Д. Кинг
44'
И. Сарр
90+2'
Ж. Педро
90+6'
Э. Деннис
50'
Д. ван де Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 4:1!
Э. Деннис
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Э. Деннис
90'
+2
90'
+1
Замена
Д. Лингард
️️️️
Д. Санчо
85'
Замена
Д. Далот
️️️️
Л. Шоу
Замена
Ж. Педро
️️️️
И. Луза
77'
69'
Вторая желтая
Г. Магуайр
Замена
К. Эрнандес
️️️️
И. Сарр
68'
Замена
У. Троост-Эконг
️️️️
Н. Н'Кулу
63'
62'
Желтая карточка
Г. Магуайр
50'
ГОЛ! 2:1!
Д. ван де Бек
Пас отдал
К. Роналду
46'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
46'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
С. Мактоминей
Желтая карточка
И. Луза
45'
ГОЛ! 2:0!
И. Сарр
Пас отдал
К. Фемения
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кинг
Пас отдал
Э. Деннис
28'
19'
Желтая карточка
С. Мактоминей
Пенальти не реализован!
И. Сарр
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
25
Масина
20
Кэткарт
63
Н'Кулу
17
Фемения
17
Сиссоко
26
Луза
8
Клеверли
7
Сарр
7
Кинг
17
Деннис
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
18
Матич
8
Мактоминей
19
Санчо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Роналду
63
Н'Кулу
5
Троост-Эконг
5
Троост-Эконг
63
Н'Кулу
7
Сарр
9
Эрнандес
9
Эрнандес
7
Сарр
26
Луза
9
Педро
9
Педро
26
Луза
23
Шоу
2
Далот
2
Далот
23
Шоу
8
Мактоминей
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Мактоминей
19
Санчо
77
Лингард
77
Лингард
19
Санчо
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
22
Том Хитон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Уотфорд - Манчестер Юнайтед
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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