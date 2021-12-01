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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Челси
Уотфорд - Челси: обзор матча 01 декабря 2021
Уотфорд
01.12.2021, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Челси
43'
Э. Деннис
29'
М. Маунт
72'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Челси
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
Т. Клеверли
85'
Желтая карточка
Д. Роуз
84'
Желтая карточка
Т. Клеверли
84'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
И. Луза
73'
72'
ГОЛ! 1:2!
Х. Зиеш
Пас отдал
М. Маунт
69'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
С. Аспиликуэта
65'
Желтая карточка
Х. Зиеш
60'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Т. Чалоба
46'
Замена
Т. Силва
️️️️
С. Ньигес
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
М. Алонсо
Желтая карточка
И. Луза
45'
ГОЛ! 1:1!
Э. Деннис
Пас отдал
М. Сиссоко
43'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Маунт
Пас отдал
К. Хаверц
16'
Желтая карточка
С. Ньигес
Замена
Д. Роуз
️️️️
А. Масина
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Уотфорд
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
33
Роб Эллиот
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-3-3
26
Бахман
25
Масина
20
Кэткарт
5
Троост-Эконг
17
Фемения
26
Луза
8
Клеверли
17
Сиссоко
17
Деннис
9
Педро
7
Кинг
3-2-2-2-1
16
Менди
27
Чалоба
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
20
Лофтус-Чик
8
Ньигес
11
Пулишич
7
Маунт
29
Хаверц
25
Масина
3
Роуз
3
Роуз
25
Масина
8
Клеверли
2
Нгакия
2
Нгакия
8
Клеверли
26
Луза
33
Куцка
33
Куцка
26
Луза
8
Ньигес
3
Силва
3
Силва
8
Ньигес
27
Чалоба
22
Зиеш
22
Зиеш
27
Чалоба
3
Аспиликуэта
9
Лукаку
9
Лукаку
3
Аспиликуэта
Остались в запасе
Уотфорд
Челси
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
33
Роб Эллиот
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
33
Роб Эллиот
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Уотфорд - Челси
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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