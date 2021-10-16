Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Ливерпуль
Уотфорд - Ливерпуль: обзор матча 16 октября 2021
Уотфорд
16.10.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 5
Завершен
Ливерпуль
9'
С. Мане
37'
Р. Фирмино
52'
Р. Фирмино
54'
М. Салах
90+1'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ливерпуль
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
Р. Фирмино
83'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Д. Милнер
Замена
Ж. Педро
️️️️
Э. Деннис
69'
65'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Александер-Арнольд
64'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
К. Фемения
56'
54'
ГОЛ! 0:4!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
52'
ГОЛ! 0:3!
Р. Фирмино
Замена
Т. Клеверли
️️️️
А. Масина
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Милнер
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Фостер
3
Роуз
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
25
Масина
17
Фемения
33
Куцка
17
Сиссоко
7
Сарр
17
Деннис
9
Эрнандес
4-3-2-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
20
Милнер
14
Хендерсон
8
Кейта
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
17
Фемения
2
Нгакия
2
Нгакия
17
Фемения
25
Масина
8
Клеверли
8
Клеверли
25
Масина
17
Деннис
9
Педро
9
Педро
17
Деннис
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
20
Милнер
3
Уильямс
3
Уильямс
20
Милнер
12
Александер-Арнольд
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
12
Александер-Арнольд
Остались в запасе
Уотфорд
Ливерпуль
26
Даниэль Бахман
ВР
12
Кен Сема
ЛП
11
Озан Туфан
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
20
Диогу Жота
ЛВ
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
12
Кен Сема
ЛП
11
Озан Туфан
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
20
Диогу Жота
ЛВ
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Уотфорд - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Ливерпуль
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+