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Уотфорд - Ньюкасл
Уотфорд - Ньюкасл: обзор матча 25 сентября 2021
Уотфорд
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
72'
И. Сарр
23'
Ш. Лонгстафф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ньюкасл
90'
+1
Желтая карточка
К. Дарлоу
83'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Уиллок
79'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
Замена
О. Этебо
️️️️
Э. Деннис
75'
ГОЛ! 1:1!
И. Сарр
Пас отдал
Д. Кинг
72'
Желтая карточка
К. Кэткарт
69'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
К. Фемения
67'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Ю. Куцка
64'
Желтая карточка
Д. Роуз
56'
Замена
О. Туфан
️️️️
Т. Клеверли
46'
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
40'
30'
Желтая карточка
М. Ритчи
23'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лонгстафф
Пас отдал
А. Сен-Максимен
18'
Желтая карточка
Х. Манкильо
Желтая карточка
Э. Деннис
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Уотфорд
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
33
Роб Эллиот
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
3
Роуз
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
17
Фемения
33
Куцка
17
Сиссоко
8
Клеверли
7
Сарр
7
Кинг
17
Деннис
4-1-2-2-1
1
Дарлоу
22
Манкильо
6
Фернандес
26
Кларк
30
Ритчи
14
Хэйден
28
Уиллок
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
17
Фемения
2
Нгакия
2
Нгакия
17
Фемения
8
Клеверли
11
Туфан
11
Туфан
8
Клеверли
17
Деннис
5
Этебо
5
Этебо
17
Деннис
33
Куцка
9
Педро
9
Педро
33
Куцка
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
28
Уиллок
34
Гэйл
34
Гэйл
28
Уиллок
Остались в запасе
Уотфорд
Ньюкасл
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
33
Роб Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
10
Райан Фрейзер
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
33
Роб Эллиот
ЦФ
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Хиско Муньос
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Уотфорд - Ньюкасл
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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