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Уотфорд - Манчестер Сити
Уотфорд - Манчестер Сити: обзор матча 04 декабря 2021
Уотфорд
04.12.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
74'
К. Эрнандес
4'
Р. Стерлинг
31'
Б. Силва
63'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Манчестер Сити
Желтая карточка
К. Кэткарт
85'
75'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Ф. Фоден
ГОЛ! 1:3!
К. Эрнандес
74'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
Д. Роуз
71'
68'
Замена
Р. Марез
️️️️
Д. Грилиш
67'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
И. Гюндоган
63'
ГОЛ! 0:3!
Б. Силва
Пас отдал
К. Уокер
Замена
К. Эрнандес
️️️️
И. Луза
46'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Т. Клеверли
46'
Желтая карточка
Д. Роуз
31'
31'
ГОЛ! 0:2!
Б. Силва
Желтая карточка
Д. Кинг
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Ф. Фоден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Джеймс Моррис
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-3-3
26
Бахман
3
Роуз
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
17
Фемения
26
Луза
8
Клеверли
17
Сиссоко
7
Кинг
17
Деннис
9
Педро
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
20
Силва
19
Стерлинг
47
Фоден
3
Роуз
2
Нгакия
2
Нгакия
3
Роуз
8
Клеверли
33
Куцка
33
Куцка
8
Клеверли
26
Луза
9
Эрнандес
9
Эрнандес
26
Луза
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Марез
26
Марез
10
Грилиш
47
Фоден
9
Жезус
9
Жезус
47
Фоден
Остались в запасе
Уотфорд
Манчестер Сити
33
Роб Эллиот
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Джеймс Моррис
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Джеймс Моррис
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Уотфорд - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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