Роуз попросил «Барселону» о трансфере, но получил отказ

ахахахахахах. да он же теряет мяч каждый второй момент. игрок который даже тотту не подходит по уровню, а барсе и подавно
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз желает перейти в «Барселону». Этим летом футболист предложил свои услуги каталонскому клубу, но получил отказ, информирует Sport.es.
Лондонец считает, что мог бы стать сменщиком Жорди Альбы на позиции крайнего защитника. В «Барселоне» видят покупку Роуза невыгодной с экономической точки зрения. На игрока претендует «ПСЖ».
- Роуз выступает за «Тоттенхэм» с 2007 года.
- Его контракт с клубом истекает в 2021 году.
- В прошлом сезоне игрок провел 37 матчей и отдал пять ассистов.