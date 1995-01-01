Роуз попросил «Барселону» о трансфере, но получил отказ

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз желает перейти в «Барселону». Этим летом футболист предложил свои услуги каталонскому клубу, но получил отказ, информирует Sport.es.

Лондонец считает, что мог бы стать сменщиком Жорди Альбы на позиции крайнего защитника. В «Барселоне» видят покупку Роуза невыгодной с экономической точки зрения. На игрока претендует «ПСЖ».