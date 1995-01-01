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    Роуз попросил «Барселону» о трансфере, но получил отказ

    Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз желает перейти в «Барселону». Этим летом футболист предложил свои услуги каталонскому клубу, но получил отказ, информирует Sport.es.

    Лондонец считает, что мог бы стать сменщиком Жорди Альбы на позиции крайнего защитника. В «Барселоне» видят покупку Роуза невыгодной с экономической точки зрения. На игрока претендует «ПСЖ».

    • Роуз выступает за «Тоттенхэм» с 2007 года.
    • Его контракт с клубом истекает в 2021 году.
    • В прошлом сезоне игрок провел 37 матчей и отдал пять ассистов.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1604

      SarJr 1 час назад

      ахахахахахах. да он же теряет мяч каждый второй момент. игрок который даже тотту не подходит по уровню, а барсе и подавно

      0
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      ...
      Рейтинг: +688

      VAD07 > SarJr 25 минут назад

      Что значит даже Тотту, Тотту играл в финале прошлой лч, а Барса нет. Так что барсе он как раз и подойдёт в виде дублёра Альбы.

      1
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      Рейтинг: +382

      ФК_Полоцк > VAD07 3 минуты назад

      Логика шикарная, только есть одно но. Барса Ливер обыгрывала, а Тоттенхэм ему 3 раза слетел.

      0
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