«Тоттенхэм» хочет получить 20 миллионов с продажи Роуза. Защитник может перейти в «ПСЖ»

чет и трипьера, и роуза хотят слить, да еще и за копейки сливают. По 20 лямов ,это совсем по божески как-то, а самим то игроки не нужны?
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может покинуть клуб летом. Игрок не поехал с командой в предсезонный тур из-за того, что ищет новый клуб. Об этом «Тоттенхэм» сегодня сообщил на своем официальном сайте.
По данным Sky Sports, игроком интересуются «ПСЖ» и «Шальке». Лондонцы хотят выручить с продажи футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.
- Роуз выступает за «Тоттенхэм» с 2007 года.
- Его контракт с клубом истекает в 2021 году.
- В прошлом сезоне игрок провел 37 матчей и отдал пять ассистов.