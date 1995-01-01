«Тоттенхэм» хочет получить 20 миллионов с продажи Роуза. Защитник может перейти в «ПСЖ»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может покинуть клуб летом. Игрок не поехал с командой в предсезонный тур из-за того, что ищет новый клуб. Об этом «Тоттенхэм» сегодня сообщил на своем официальном сайте.

По данным Sky Sports, игроком интересуются «ПСЖ» и «Шальке». Лондонцы хотят выручить с продажи футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.