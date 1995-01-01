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    «Тоттенхэм» хочет получить 20 миллионов с продажи Роуза. Защитник может перейти в «ПСЖ»

    Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может покинуть клуб летом. Игрок не поехал с командой в предсезонный тур из-за того, что ищет новый клуб. Об этом «Тоттенхэм» сегодня сообщил на своем официальном сайте.

    По данным Sky Sports, игроком интересуются «ПСЖ» и «Шальке». Лондонцы хотят выручить с продажи футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.

    • Роуз выступает за «Тоттенхэм» с 2007 года.
    • Его контракт с клубом истекает в 2021 году.
    • В прошлом сезоне игрок провел 37 матчей и отдал пять ассистов.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8130

      DeStar 55 минут назад

      чет и трипьера, и роуза хотят слить, да еще и за копейки сливают. По 20 лямов ,это совсем по божески как-то, а самим то игроки не нужны?

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