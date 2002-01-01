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    Часть игроков АПЛ может не вернуться к тренировкам

    Некоторые игроки клубов АПЛ могут не приступить к тренировкам 18 мая – предполагаемый день возобновления тренировочного процесса.

    Часть футболистов предупредила руководство своих команд о нежелании возвращаться к тренировкам, поскольку не уверены в безопасности. Обеспокоенность выражают, в частности, Серхио Агуэро, Дэнни Роуз и Мануэль Лансини. В течение 48 часов топ-клубы в формате видеоконференции проинформируют своих игроков о мерах предосторожности во время групповых тренировок.

    • АПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии COVID-19.
    • В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль».

    Источник: Daily Mail

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