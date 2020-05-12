Часть игроков АПЛ может не вернуться к тренировкам

Некоторые игроки клубов АПЛ могут не приступить к тренировкам 18 мая – предполагаемый день возобновления тренировочного процесса.

Часть футболистов предупредила руководство своих команд о нежелании возвращаться к тренировкам, поскольку не уверены в безопасности. Обеспокоенность выражают, в частности, Серхио Агуэро, Дэнни Роуз и Мануэль Лансини. В течение 48 часов топ-клубы в формате видеоконференции проинформируют своих игроков о мерах предосторожности во время групповых тренировок.